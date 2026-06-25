Cocktail 2 Day 7: ‘कॉकटेल 2’ ने सात दिनों में की छप्पड़फाड़ कमाई; एक या दो नहीं, 15 फिल्मों को छोड़ा पीछे

Cocktail 2 Day 7: ‘कॉकटेल 2’ ने सात दिनों में की छप्पड़फाड़ कमाई; एक या दो नहीं, 15 फिल्मों को छोड़ा पीछे
Cocktail 2 Day 7 Box Office Collection: शाहिद कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘कॉकटेल 2’ ने छप्पड़फाड़ कमाई की है। सात दिनों में इस फिल्म ने 15 मूवीज को पीछे छोड़ दिया है।
शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने अपने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। फिल्म ने न केवल भारत में बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से भी शानदार कमाई की है। इतना ही नहीं, इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ने बड़े एक्टर्स की 15 फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है।
'कॉकटेल 2' का कुल कलेक्शन
गुरुवार के दिन फिल्म की कमाई में गिरावट आई है और फिल्म ने 7वें दिन 4.15 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। इसी के साथ फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 70 करोड़ पार पहुंच गया है।
1. भारतीय बॉक्स ऑफिस (ग्रॉस कलेक्शन): 83.95 करोड़
2. भारतीय बॉक्स ऑफिस (नेट कलेक्शन): 70.40 करोड़
3. ओवरसीज कलेक्शन: 25 करोड़ (7वें दिन की कमाई: 1 करोड़)
4. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस (ग्रॉस कलेक्शन): 108.95 करोड़
'कॉकटेल 2' का डे वाइज कलेक्शन
डे 1 (शुक्रवार) - 13.50 करोड़ रुपये
डे 2 (शनिवार) - 16.25 करोड़ रुपये
डे 3 (रविवार) - 17.75 करोड़ रुपये
डे 4 (सोमवार) - 6.75 करोड़ रुपये
डे 5 (मंगलवार) - 6.75 करोड़ रुपये
डे 6 (बुधवार) - 5.25 करोड़ रुपये
डे 7 (गुरुवार) - 4.15 करोड़ रुपये
'कॉकटेल 2' vs 'कॉकटेल'
अगर हम 'कॉकटेल 2' के पहले सात दिनों की तुलना 'कॉकटेल' से करें, तो शाहिद कपूर की फिल्म सैफ अली खान की फिल्म से आगे निकल जाएगी। 'कॉकटेल' का पहले हफ्ते का कुल नेट कलेक्शन 53.18 करोड़ था, जबकि 'कॉकटेल 2' ने केवल भारत में ही 70.40 करोड़ कमा लिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 'कॉकटेल 2' ने 'कॉकटेल' के अलावा इन 14 फिल्माें को भी पछाड़ दिया है।
पहले सात दिनों का कलेक्शन
1. कॉकटेल 2 - 70.40 करोड़ रुपये
2. गंगुबाई काठियावाड़ी - 68.93 करोड़ रुपये
3. ड्रीम गर्ल 2 - 67 करोड़ रुपये
4. फुकरे 3 - 66.02 करोड़ रुपये
5. जाट - 62.24 करोड़ रुपये
6. भोला - 54.80 करोड़ रुपये
7. कॉकटेल - 53.18 करोड़ रुपये
8. सत्यप्रेम की कथा - 51.60 करोड़ रुपये
9. देवरा: पार्ट 1 - 48.27 करोड़ रुपये
10. दे दे प्यार दे 2 - 47.75 करोड़ रुपये
11. क्रू - 47.54 करोड़ रुपये
12. केसरी चैप्टर 2 - 46.54 करोड़ रुपये
13. बडे मियां छोटे मियां - 46.17 करोड़ रुपये
14. भूल चूक माफ - 45.41 करोड़ रुपये
15. बैड न्यूज - 44.12 करोड़ रुपये
16. तेरी बातों में ऐसा उल्झा जिया - 41.97 करोड़ रुपये
'कॉकटेल 2' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस
वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 108.95 करोड़ का आंकड़ा पार करने के साथ ही 'कॉकटेल 2' एक सर्टिफाइड हिट बनने की राह पर है। यदि दूसरे वीकेंड पर भी फिल्म ऐसी ही पकड़ बनाए रखती है, तो ये भारत में जल्द ही 100 करोड़ (Net) का आंकड़ा भी छू लेगी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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