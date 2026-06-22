Cocktail 2 Day 4: ‘कॉकटेल 2’ ने 4 दिनों में कमा डाले 50 करोड़ रुपये, जानें फिल्म का आज का कलेक्शन

Cocktail 2 Day 4: ‘कॉकटेल 2’ ने 4 दिनों में कमा डाले 50 करोड़ रुपये, जानें फिल्म का आज का कलेक्शन
Cocktail 2 Box Office Collection Day 4: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘कॉकटेल 2’ ने चार दिनों में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
Cocktail 2 Day 4 Collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों ‘कॉकटेल 2’ का जबरदस्त जलवा देखने को मिल रहा है। फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में पूरी तरह कामयाब रही है। वीकेंड पर धमाकेदार कमाई करने के बाद, फिल्म ने अपने पहले सोमवार को भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है और महज 4 दिनों के भीतर ही 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
सोमवार को भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी रही फिल्म
अक्सर देखा जाता है कि वीकेंड के बाद सोमवार को फिल्मों की कमाई में भारी गिरावट आती है, लेकिन 'कॉकटेल 2' के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी सोमवार को 5.23 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है। वर्किंग डे होने के लिहाज से इस आंकड़े को काफी मजबूत माना जा रहा है।
बॉक्स ऑफिस पर ‘कॉकटेल 2’ का 4 दिनों का सफर
डे 1 (शुक्रवार) - 13.50 करोड़ रुपये
डे 2 (शनिवार) - 16.25 करोड़ रुपये
डे 3 (रविवार) - 17.75 करोड़ रुपये
डे 4 (सोमवार) - 5.23 करोड़ रुपये
कुल कमाई - 52.73 करोड़ रुपये
बनाया 52 करोड़ से ज्यादा का टोटल
शुरुआती तीन दिनों में फिल्म ने कुल 47.50 करोड़ की धुआंधार कमाई की थी। वहीं सोमवार की कमाई को मिलाकर ‘कॉकटेल 2’ का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 52.73 करोड़ हो गया है। फिल्म को मिल रहे शानदार वर्ड-ऑफ-माउथ का फायदा इसे साफ तौर पर मिल रहा है। अगर फिल्म की रफ्तार इसी तरह बनी रही, तो यह इस हफ्ते के अंत तक कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है।
‘कॉकटेल 2’ के सामने है ये चुनौती
‘कॉकटेल 2’ के पास अच्छी कमाई करने के लिए 25 जून तक का समय है। ऐसा इसलिए क्योंकि 26 जून को अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ रिलीज होने वाली है। ये फिल्म को 2 घंटे 44 मिनट की है और सेंसर बोर्ड ने इसे UA 16+ सर्टिफिकेट दिया है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 16 साल की उम्र से ऊपर वाले लोग ही सिनेमाघरों में जाकर इस फिल्म को देख पाएंगे। इस फिल्म में अक्षय के अलावा सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर और राजपाल यादव समेत लगभग 34 एक्टर्स हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
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