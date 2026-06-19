Cocktail 2 Day 1: ‘कॉकटेल 2’ ने डे 1 पर तोड़ा ‘कॉकटेल’ का रिकॉर्ड, उम्मीद से ज्यादा की कमाई

Cocktail 2 Day 1: ‘कॉकटेल 2’ ने डे 1 पर तोड़ा ‘कॉकटेल’ का रिकॉर्ड, उम्मीद से ज्यादा की कमाई
Cocktail 2 Box Office Collection Day 1: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की ‘कॉकटेल 2’ ने पहले दिन सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डियाना पेंटी की ‘कॉकटेल’ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
Cocktail 2 Box Office Collection: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की 'कॉकटेल 2' आज थिएटर्स में रिलीज हुई है। सामने आए बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक, 'कॉकटेल 2' का नशा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस फिल्म ने पहले दिन उम्मीद से ज्यादा की कमाई की है। इतना ही नहीं, 'कॉकटेल 2' ने 'कॉकटेल' का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।
'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'कॉकटेल 2' ने 1.6 लाख टिकट्स की एडवांस बुकिंग कर 5.57 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ऐसे में ट्रेड एनालिस्ट ने अनुमान लगाया था कि फिल्म 10 से 12 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है। लेकिन Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कॉकटेल 2' ने 13.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
'कॉकटेल 2' vs 'कॉकटेल'
साल 2012 में आई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डियाना पेंटी की 'कॉकटेल' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस से 10.95 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं 'कॉकटेल 2' ने अपने पहले दिन 13.50 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया है। मतलब, 'कॉकटेल 2' ने 'कॉकटेल' को पछाड़ दिया है।
'कॉकटेल 2' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'कॉकटेल 2' ने विदेशी बॉक्स ऑफिस से 4 करोड़ रुपये की कमाई की है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 20.20 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड
'कॉकटेल 2' भारतीय बॉक्स ऑफिस: 13.50 करोड़ रुपये
'कॉकटेल 2' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस: 20.20 करोड़ रुपये
'कॉकटेल': 10.95 करोड़ रुपये
क्यों चला 'कॉकटेल 2' का जादू?
'कॉकटेल 2' को वीकेंड (शुक्रवार को रिलीज) का फायदा मिला है। दर्शकों के बीच फिल्म के गानों का पहले से क्रेज था। वहीं नई स्टारकास्ट को लेकर भी दर्शक काफी एक्साइटेड हैं। यही कारण है कि शाम और रात के शोज में थिएटर्स में लोगों की भीड़ बढ़ गई। पहले दिन के कलेक्शन को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि 'कॉकटेल 2' वीकेंड के खत्म होते तक 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार का लेगी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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