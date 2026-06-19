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Cocktail 2 Day 1: ‘कॉकटेल 2’ ने डे 1 पर तोड़ा ‘कॉकटेल’ का रिकॉर्ड, उम्मीद से ज्यादा की कमाई

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Cocktail 2 Box Office Collection Day 1: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की ‘कॉकटेल 2’ ने पहले दिन सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डियाना पेंटी की ‘कॉकटेल’ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

Cocktail 2 Day 1: ‘कॉकटेल 2’ ने डे 1 पर तोड़ा ‘कॉकटेल’ का रिकॉर्ड, उम्मीद से ज्यादा की कमाई

Cocktail 2 Box Office Collection: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की 'कॉकटेल 2' आज थिएटर्स में रिलीज हुई है। सामने आए बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक, 'कॉकटेल 2' का नशा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस फिल्म ने पहले दिन उम्मीद से ज्यादा की कमाई की है। इतना ही नहीं, 'कॉकटेल 2' ने 'कॉकटेल' का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।

'कॉकटेल 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'कॉकटेल 2' ने 1.6 लाख टिकट्स की एडवांस बुकिंग कर 5.57 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ऐसे में ट्रेड एनालिस्ट ने अनुमान लगाया था कि फिल्म 10 से 12 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है। लेकिन Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कॉकटेल 2' ने 13.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

कल रिलीज होगी 'कॉकटेल 2'&nbsp;
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'कॉकटेल 2' vs 'कॉकटेल'

साल 2012 में आई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डियाना पेंटी की 'कॉकटेल' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस से 10.95 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं 'कॉकटेल 2' ने अपने पहले दिन 13.50 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया है। मतलब, 'कॉकटेल 2' ने 'कॉकटेल' को पछाड़ दिया है।

'कॉकटेल 2' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'कॉकटेल 2' ने विदेशी बॉक्स ऑफिस से 4 करोड़ रुपये की कमाई की है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 20.20 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

2012 में आई कॉकटेल
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बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

'कॉकटेल 2' भारतीय बॉक्स ऑफिस: 13.50 करोड़ रुपये

'कॉकटेल 2' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस: 20.20 करोड़ रुपये

'कॉकटेल': 10.95 करोड़ रुपये

क्यों चला 'कॉकटेल 2' का जादू?

'कॉकटेल 2' को वीकेंड (शुक्रवार को रिलीज) का फायदा मिला है। दर्शकों के बीच फिल्म के गानों का पहले से क्रेज था। वहीं नई स्टारकास्ट को लेकर भी दर्शक काफी एक्साइटेड हैं। यही कारण है कि शाम और रात के शोज में थिएटर्स में लोगों की भीड़ बढ़ गई। पहले दिन के कलेक्शन को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि 'कॉकटेल 2' वीकेंड के खत्म होते तक 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार का लेगी।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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