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Cocktail 2 Box Office: 9वें दिन तक क्यों घुटनों पर आई कॉकटेल-2, जानिए अचानक रफ्तार थमने की वजह!

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Cocktail 2 Box Office Collection Day 9: शाहिद कपूर की फिल्म कॉकटेल-2 बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ती नजर आ रही है। जानिए कितनी हुई अभी तक की वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कमाई।

Cocktail 2 Box Office: 9वें दिन तक क्यों घुटनों पर आई कॉकटेल-2, जानिए अचानक रफ्तार थमने की वजह!

Cocktail 2 Day 9 Collection: फिल्म कॉकटेल-2 के लिए बॉक्स ऑफिस पर पहला हफ्ता काफी पॉजिटिव रहा, लेकिन अब कमाई की रफ्तार घटती जा रही है। वेलकम-3 की रिलीज के चलते इसका बिजनेस काफी प्रभावित हुआ है और आने वाले वक्त में यह आंकड़ा और भी नीचे जाता नजर आ सकता है। शुक्रवार की तुलना में शनिवार को कमाई में मामूली ग्रोथ जरूर दिखी, लेकिन कुल कमाई के आंकड़े में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कॉकटेल-2 की 9वें दिन तक की कुल कमाई 78 करोड़ 75 लाख रुपये हो चुकी है, वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में यही आंकड़ा 120 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है।

कॉकटेल-2 की अभी तक की कमाई

शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन स्टारर फिल्म कॉकटेल-2 सिनेमाघरों में 19 जून को रिलीज हुई थी। पहले ही वीकेंड में फिल्म की कमाई का आंकड़ा 50 करोड़ के पास जा पहुंचा, लेकिन इसके बाद खेल बिगड़ने लगा। वीक डेज में कमाई में तेज गिरावट दिखाई पड़ी और बिजनेस डबल डिजिट से सिंगल डिजिट हो गया। पहले हफ्ते के आखिर तक फिल्म की कमाई 70 करोड़ 50 लाख हो गई थी। बीते शुक्रवार को इसने 4 करोड़ रुपये कमाए और शनिवार को कमाई का आंकड़ा महज 4 करोड़ 25 लाख रुपये रहा। इस तरह फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 78 करोड़ 75 लाख रुपये हो चुकी है।

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कॉकटेल-2 वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन

बात वर्ल्डवाइड कलेक्शन की करें तो कॉकटेल-2 की अभी तक की ओवरसीज कमाई 26 करोड़ 75 लाख रुपये हो चुकी है। फिल्म का अभी तक का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 120 करोड़ 75 लाख रुपये हो चुका है। तकरीबन 150 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म के लिए अभी भी सफर बाकी है, क्योंकि अभी भी यह कमाई के मामले में अपनी लागत नहीं निकाल पाई है। यानि प्रॉफिट जोन में कदम रखने के लिए अभी इसे कुछ दिन और डटे रहना होगा। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर दूसरी बड़े बजट की फिल्मों की रिलीज के बाद ऐसा होता मुश्किल नजर आ रहा है।

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फिल्म की IMDb रेटिंग और पब्लिक रिव्यू

बाद फिल्म की रेटिंग और रिव्यूज की करें तो कॉकटेल-2 कहीं पीछे नहीं दिखती है। ज्यादातर क्रिटिक्स और ऑडियंस ने भी कहानी और इसके प्रेजेंटेशन को सराहा है। फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.1 रही है, जिसे शानदार कहा जा सकता है। होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म को ऑडियंस ने भी एक मस्ट वॉच रोमांटिक एंटरटेनर बताया है। कहानी एक ऐसे कपल की है, जो लंबे वक्त से लिव इन में रह रहे थे, लेकिन फिर एक दोस्त की कहानी में एंट्री होती है, और फिर सब कुछ बदल जाता है और रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है।

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Puneet Parashar

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