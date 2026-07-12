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Cocktail 2 Box Office Day 23: वीकेंड में भी फुस्स साबित हुई आलिया की 'कॉकटेल 2', लाखों कमाने में निकला दम

By Priti Kushwaha
लाइव हिन्दुस्तान
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'कॉकटेल 2' से जितनी उम्मीद की गई थी ये फिल्म उतना कमाल नहीं दिखा पाई। ऐसे में अब 'कॉकटेल 2' के सामने अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल', आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की 'अल्फा' और अब अजय देवगन की 'धमाल 4' मुसीबत बनकर खड़ी है।

Cocktail 2 Box Office Day 23: वीकेंड में भी फुस्स साबित हुई आलिया की 'कॉकटेल 2', लाखों कमाने में निकला दम

Cocktail 2 Box Office Collection Day 23: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर दिनों अपनी फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। शाहिद ने एक बार फिर इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से हर किस का दिल जीता। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। उनके साथ 'कॉकटेल 2' में रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की जोड़ी काफी पसंद की जा रही है। हालांकि, 'कॉकटेल 2' से जितनी उम्मीद की गई थी ये फिल्म उतना कमाल नहीं दिखा पाई। ऐसे में अब 'कॉकटेल 2' के सामने अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल', आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की 'अल्फा' और अब अजय देवगन की 'धमाल 4' मुसीबत बनकर खड़ी है। ऐसे में इन दिनों फिल्मों ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। खैर 'कॉकटेल 2' की बात करें तो इसे रिलीज हुए आज 23 दिन हो गए हैं। वहीं, अब इसके शनिवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं। वीकेंड में भी ये फिल्म फुस्स निकली। तो चलिए देखते हैं शाहिद कपूर की फिल्म ने अब तक कितना कमा लिया है।

वीकेंड में भी फुस्स रही 'कॉकटेल 2'

शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर दर्शकों के बीच एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। 'कॉकटेल 2' को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। ओपनिंग वीकेंड खत्म होने के बाद भी 'कॉकटेल 2' की कमाई में भी किसी भी तरह की कटौती नजर नहीं आ रही है। कई फिल्मों से बॉक्स ऑफिस क्लैश के बावजूद 'कॉकटेल 2' ने कमर्शियल तौर पर धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है। 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर 13.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं, अब इसके शनिवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 23वें दिन 0.20 लाख रुपये की कमाई की है। ऐसे में 'कॉकटेल 2' का अबतक का कलेक्शन भारत में 94.63 करोड़ रुपये (नेट कलेक्शन) हो गया है।

डे वाइज देखें 'कॉकटेल 2' का कलेक्शन

वीक 170.50 करोड़ रुपये
वीक 218.90 करोड़ रुपये
वीक 34.95 करोड़ रुपये
डे 220.11 लाख रुपये
डे 230.20 लाख रुपये
टोटल कलेक्शन94.63 करोड़ रुपये

इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर

शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' का रिलीज के साथ ही वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है', कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा' और 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' से सामना हुआ है। वहीं, अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के बाद अब आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' भी आकर खड़ी हो गई है। ऐसे में इस सबके बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन हो रहा है।

'कॉकटेल 2' का पहला पार्ट

बता दें कि साल 2012 में आई रोमांस कॉमेडी 'कॉकटेल' शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' का पहला पार्ट है। इस फिल्म में सैफ अली खान, डायना पेंटी, दीपिका पादुकोण, डिंपल कपाड़िया, बोमन ईरानी, रणदीप हुड्डा जैसे स्टार्स थे. पहले पार्ट को भी काफी पसंद किया गया था। 'कॉकटेल' फिल्म हिट हुई थी। मूवी में सैफ, दीपिका और डायना की केमिस्ट्री छा गई थी।

(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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