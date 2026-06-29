Cocktail 2 Box Office Day 10: वीकेंड पर क्या रहा शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' का हाल, रविवार को धुआंधार कमाई

शाहिद की 'कॉकटेल 2' के रिलीज का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था। ऐसे में ये फिल्म 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। हालांकि, अब 'कॉकटेल 2' के सामने अक्षय कुमार मुसीबत बनकर खड़े हैं। अक्षय की 'वेलकम टू द जंगल' ने सारा खेल बिगाड़ दिया है।

Cocktail 2 Box Office Collection Day 10: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर दिनों अपनी फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस फिल्म में शाहिद कपूर की दमदार एक्टिंग की हर कोई तारीफ कर रहा है। वहीं, 'कॉकटेल 2' के साथ शाहिद दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। शाहिद की 'कॉकटेल 2' के रिलीज का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था। ऐसे में ये फिल्म 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म में शाहिद के साथ कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के साथ ही दमदार कमाई कर रही है। हालांकि, अब 'कॉकटेल 2' के सामने अक्षय कुमार मुसीबत बनकर खड़े हैं। जी हां, अक्षय की 'वेलकम टू द जंगल' ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। खैर 'कॉकटेल 2' की बात करें तो इसे रिलीज हुए आज दस दिन हो गए हैं। ऐसे में अब इसके रविवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं शाहिद कपूर की फिल्म ने अब तक कितना कमा लिया है।

बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है 'कॉकटेल 2' शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर दर्शकों के बीच एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। 'कॉकटेल 2' को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स के भी शानदार रिव्यू मिल रहे हैं। ओपनिंग वीकेंड खत्म होने के बाद भी 'कॉकटेल 2' की कमाई में भी किसी भी तरह की कटौती नजर नहीं आ रही है। कई फिल्मों से बॉक्स ऑफिस क्लैश के बावजूद 'कॉकटेल 2' ने कमर्शियल तौर पर धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है। 'कॉकटेल 2' के सामने पहले से ही वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है', राम चरण और जाह्नवी कपूर की 'पेड्डी' जैसी फिल्मों से सामना रहा हैं। वहीं, अब अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' भी आकर खड़ी हो गई है। इसके बावजूद ये शानदार कमाई कर रही है। 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर 13.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं, अब इसके रविवार के कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 10वें दिन 4.40 करोड़ रुपये की कमाई की है। ऐसे में 'कॉकटेल 2' का अबतक का कलेक्शन भारत में 83.15 करोड़ रुपये (नेट कलेक्शन) हो गया है।

डे वाइज देखें 'कॉकटेल 2' का कलेक्शन

वीक 1 70.50 करोड़ रुपये डे 8 4.00 करोड़ रुपये डे 9 4.25 करोड़ रुपये डे 10 4.40 करोड़ रुपये टोटल कलेक्शन 83.15 करोड़ रुपये

इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' का रिलीज के साथ ही वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है', राम चरण और जाह्नवी कपूर की 'पेड्डी' और बॉबी देओल की 'बंदर' कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा' और 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' से सामना हुआ है। वहीं, अब अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' भी आकर खड़ी हो गई है। ऐसे में इस सबके बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन हो रहा है।

'कॉकटेल 2' का पहला पार्ट बता दें कि साल 2012 में आई रोमांस कॉमेडी 'कॉकटेल' शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' का पहला पार्ट है। इस फिल्म में सैफ अली खान, डायना पेंटी, दीपिका पादुकोण, डिंपल कपाड़िया, बोमन ईरानी, रणदीप हुड्डा जैसे स्टार्स थे. पहले पार्ट को भी काफी पसंद किया गया था। 'कॉकटेल' फिल्म हिट हुई थी। मूवी में सैफ, दीपिका और डायना की केमिस्ट्री छा गई थी।