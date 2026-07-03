'गानों से जोश बढ़ाते हैं लेकिन...', CJP प्रोटेस्ट से दिलजीत की दूरी से निराश सौरव दास
दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो राजनेता नहीं हैं। अब दिलजीत के इस कमेंट पर सीजेपी प्रवक्ता ने निराशा जताई है।
देश में इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा जोरों पर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी प्रोटेस्ट भी कर रही है। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बारे में जब दिलजीत से एक यूजर ने उनके साथ लाइव चैट में सवाल किया तो दिलजीत ने उसपर कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया। अब सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने दिलजीत के रिएक्शन पर निराशा जताई है।
दिलजीत को मैसेज देने पर क्या बोले सौरव दास?
aaodekhenbollywood नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने सौरव दास का एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में सौरव से सवाल होता है कि वो दिलजीत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसपर सौरव कहते हैं कि वो उन्हें कुछ भी मैसेज नहीं देना चाहते हैं।
दिलजीत के कमेंट पर क्या बोले सीजेपी प्रवक्ता?
इसके बाद सौरव से कहा जाता है कि दिलजीत ने कहा कि वो उन्हें प्रोटेस्ट से दूर रखो। ये सुनते ही सौरव ने कहा, “अरे हां यार। वो थोड़ा दुख की बात है। मुझे लगता है कि उन्हें बोलना चाहिए। युवाओं का थोड़ा जोश बढ़ाएं। गानों से जोश बढ़ाते हैं लेकिन उनको कुछ तो बोलना चाहिए।”
दिलजीत से निराश हैं सौरव दास
सौरव से पूछा गया कि क्या दिलजीत के कमेंट से उन्हें निराशा हुई है? इस बात पर सौरव ने कहा कि दिलजीत ने उन्हें थोड़ा निराश तो किया है। इसी वीडियो में सौरव से सवाल किया कि लोग खान सर को टैग करके उन्हें प्रोटेस्ट में आने के लिए कह रहे हैं। खान सर कब आएंगे? सौरव ने कहा कि जल्द ही खान सर भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे।
दिलजीत ने जंतर-मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहा?
बता दें, दिलजीत दोसांझ ने बुधवार को इंस्टाग्राम लाइव पर फैंस के सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान एक यूजर ने उनसे जंतर-मंतर पर हो रहे सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में सवाल किया। इस सवाल के बारे में दिलजीत ने कहा, “जंतर-मंतर पर कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा है। भाई मुझे इन प्रोटेस्ट वगैरह से दूर रखो। मैं आर्टिस्ट हूं, राजनेता नहीं हूं।”
क्या है सीजेपी की मांग?
सीजेपी का ये प्रोटेस्ट भारतीय एजुकेशन सिस्टम में कमियों और नीट पेपर लीक की वजह से परेशान हुए बच्चों के लिए हो रहा है। सीजेपी की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें। सीजेपी प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर जंतर मंतर के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।