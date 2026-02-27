दिल्ली कंसर्ट से पहले CM रेखा गुप्ता से मिले करण औजला, ट्रैफिक और मैनेजमेंट पर मिला आश्वासन
करण औजला का दिल्ली में कॉन्सर्ट होना चाहिए। कॉन्सर्ट से पहले करण ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की और इस दौरान दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसका वीडियो रेखा गुप्ता ने शेयर किया है।
पंजाबी सिंगर करण औजला अपना मोस्ट अवेटेड पी पॉप कल्चर इंडिया टूर शुरू करने वाली हैं और शनिवार को उनका इवेंट है दिल्ली में 28 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कॉन्सर्ट से पहले करण, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलीं और इस दौरान की बातचीत का वीडियो रेखा गुप्ता ने शेयर किया है। इतना ही नहीं उन्होंने करण को ये आश्वासन भी दिया कि उन्हें वहां कोई दिक्कत नहीं होगी।
करण औजला से क्या बोलीं रेखा गुप्ता
शुक्रवार को रेखा गुप्ता ने वीडियो शेयर किया करण औजला के साथ। वीडियो में रेखा बोलती हैं कि बहुत-बहुत स्वागत है आपका दिल्ली में। हम चाहते हैं कि दिल्ली एक बड़ा इवेंट हब होने चाहिए। यहां बड़े स्टार्स आएं और परफॉर्म करें और हमारे यूथ के साथ कनेक्ट करे। इस पर करण बोलते हैं कि आज मेरा पहला स्टेडियन शो है और दिल्ली से हो रहा है।
रेखा ने करण को कहा आपके बच्चे से लेकर यूथ फैन
रेखा फिर बोलती हैं कि हमारे पास इतनी डिमांड आ रही है कि जाना है। मैं देख रही हूं कि आपके छोटे बच्चे से लेकर यूथ तक फैन हैं। मैं मुझे लगता है कि क्योंकि मैं लिखता खुद हूं तो वो चीज बहुत हेल्प करती है।
ध्यान रखेंगे कि मिसमैनेजमेंट ना हो
रेखा, करण को फिर आश्वासन देती हैं कि दिल्ली में आपको बहुत प्यार मिलने वाला है। यूथ आपके साथ है और हम ये भी इन्शोयर करेंगे कि कई कलाकारों को देखा है कि इवेंट में अगर कुछ दिक्कत होती है तो उन्हें बुरा लगता है तो हम ध्यान रखेंगे कि सब साफ सफाई हो, ट्रैफिक का ध्यान रखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो या मिसमैनेजमेंट ना हो।
वीडियो शेयर कर रेखा ने क्या लिखा
रेखा गुप्ता ने इस वीडियो को शेयर कर लिखा है, ‘करण औजला से मिली। इनके जैसे आर्टिस्ट ना सिर्फ परफॉर्म करते हैं बल्कि जनरेशन को भी मूव करते हैं और दिल्ली? हम ना सिर्फ कल्चर का पार्ट हैं बल्कि हम फ्यूचर को भी शेप करते हैं। देश का कैपिल अब नेक्स्ट कल्चर कैप्टर की तरफ बढ़ रहा है।’
करण की टूर की डेट्स
दिल्ली के बाद करण का कॉन्सर्ट मुंबई और पुणे में होगा होली स्पेशल में। इसके बाद टूर फिर अहमदाबाद जाएगा जो 7 मार्च को होगा। इसके बाद 14 मार्च को चंडीगण में होगा, इंदौर में 21 अप्रैल को और फिर बेंगलुरु में 29 अप्रैल को। अप्रैल में फिर 3 अप्रैल को कोलकाता में परफॉर्म करेंगे करण और फिर जयपुर में 5 अप्रैल को, लखनऊ में 10 अप्रैल और लुधियाणा में 12 अप्रैल को।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
