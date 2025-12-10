साल 2025 का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश, क्रिसमस पर एक या दो नहीं, रिलीज हो रही हैं 5 फिल्में

साल 2025 का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश, क्रिसमस पर एक या दो नहीं, रिलीज हो रही हैं 5 फिल्में
Box Office Clash 2025: क्रिसमस पर इतनी सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं कि थिएटर के बाहर भीड़ लगने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ हिंदी ही नहीं हॉलीवुड और साउथ की फिल्में भी क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं।
क्रिसमस पर बॉक्स ऑफिस धमाल होने वाला है। एक तरफ, दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ रिलीज होने वाली है। दूसरी तरफ, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमकॉम (रोमांटिक कॉमेडी फिल्म) ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इसके अलावा भी कई अन्य फिल्में आपको मनोरंजन करने वाली हैं। यहां देखिए लिस्ट।
इक्कीस
श्रीराम राघवन की वॉर फिल्म ‘इक्कीस’ में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी दिखाई जाएगी। अरुण खेत्रपाल 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में बसंतर की लड़ाई के दौरान 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। दुखद बात ये है कि ये दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म। उनके साथ इस फिल्म में अगस्त्या नंदा और जयदीप अहलावत भी नजर आएंगे।
तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ भी 25 दिसंबर के दिन ही रिलीज होगी। इसके टीजर के मुताबिक, इस फिल्म में कार्तिक तीन नाकाम रिलेशनशिप के बाद चौथे को बचाने की कोशिश करते दिखेंगे।
अनाकोंडा
जैक ब्लैक और पॉल रड की हॉरर–कॉमेडी फिल्म ‘अनाकोंडा’ भी बॉक्स ऑफिस क्लैश का हिस्सा बनेगी।
वृषभ
साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की मसाला एक्शन ड्रामा फिल्म भी क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में आएगी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने अहम रोल प्ले किया है।
अवतार: फायर एंड एश
यूं तो जेम्स कैमरन की ‘अवतार: फायर एंड एश’ 19 दिसंबर को आएगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अन्य फिल्मों से टकराएगी जरूर।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
