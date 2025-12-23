नेटफ्लिक्स पर है ये चाइनीज लव स्टोरी, 8.6 है इस रोमांटिक सीरीज की IMDb रेटिंग, आपने देखी?

संक्षेप: Romantic C Drama: चाइनीज ड्रामा देखते हैं? आइए आपको एक ऐसी रोमांटिक सीरीज के बारे में बताते हैं जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है और ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर है।

नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है? चाइनीज ड्रामा देखते हैं? फिर तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम आपको एक रोमांटिक चाइनीज ड्रामा के बारे में बताने वाले हैं। ये चाइनीज लव स्टोरी नेटफ्लिक्स पर ही है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.6 है। ये सीरीज चाइनीज नॉवेल सीक्रेटली; बट अनेबल टू हाइड इट (Secretly; But Unable to Hide) पर बनी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीरीज का नाम इस सीरीज का नाम ‘हिडन लव’ (Hidden Love) है। ये सीरीज साल 2023 में आई थी। इस सीरीज को न सिर्फ चाइना में बल्कि इंडिया में भी बहुत पसंद किया जा रहा है। इस सीरीज में झाओ लूसी, चेन जेयुआन और विक्टर मा ने लीड रोल प्ले किया है।

सीरीज की कहानी इस सीरीज की कहानी सांग झी (झाओ लूसी) की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है। सांग झी को डुआन जियाक्सू (चेन जेयुआन) पर क्रश आ जाता है। प्रॉब्लम ये रहती कि डुआन जियाक्सू, सांग झी के बड़े भाई सांग यान (विक्टर मा) का बेस्ट फ्रेंड रहता है और उससे पांच साल बड़ा होता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डुआन जियाक्सू के लिए सांग झी की फीलिंग्स बढ़ती जाती हैं। आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी।