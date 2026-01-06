सी ड्रामा पसंद है? देखो ये रोमांटिक सीरीज, नेटफ्लिक्स पर कर रही है स्ट्रीम, अच्छी है IMDb रेटिंग

संक्षेप: Chinese Romantic Series: आप सी-ड्रामा देखना पसंद करते हैं? अगर ‘हां’ तो हम आपको उस रोमांटिक सीरीज के बारे में बताने वाले हैं जिसकी आईएमडीबी रेटिंग अच्छी है और जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है।

नेटफ्लिक्स पर कई चाइनीज सीरीज हैं, फिर भी लोगों के मन में ये सवाल घूमता रहता है कि कौन-सी सीरीज देखें। आइए आपके इस सवाल का जवाब देते हैं। एक रोमांटिक सीरीज के बारे में बताते हैं जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7 से ज्यादा है। ये सीरीज 2025 में शुरू हुई थी और अभी भी इसके नए एपिसोड्स आ रहे हैं।

क्यों खास है ये सीरीज? इस सीरीज का नाम ‘शाइन ऑन मी’ है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। इस सीरीज में ज्यादा किसिंग सीन्स नहीं हैं इसलिए आप इसे सबके साथ देख सकते हैं। अगर आपको ऑफिस रोमांस देखने में मजा आता है तो ये सीरीज आपके लिए ही है। इसमें ऑफिस रोमांस और कॉलेज रोमांस, दोनों दिखाए गए हैं।

स्टार कास्ट झाओ जिनमाई (Zhao Jinmai) ने इस सीरीज में लीड रोल प्ले किया है। उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही है। उन्होंने इस सीरीज में लड़की के स्ट्रगल को बहुत अच्छे से दिखाया है।

खामियां इस सीरीज की कहानी थोड़ी स्लो है। अगर आपको 'स्लो-बर्न' रोमांस देखना पसंद है तो अच्छी बात है वरना आप एपिसोड स्किप कर- करके ये सीरीज देख सकते हैं। दूसरा पॉइन्ट ये है कि अभी तक इसके सारे एपिसोड्स नहीं आए हैं तो आप इसे बिंजवॉच नहीं कर सकते हैं।