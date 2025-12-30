चीनी मीडिया ने 'बैटल ऑफ गलवान' को बताया ड्रामा, सलमान की फिल्म पर तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप

संक्षेप: सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान रिलीज के पहले ही विवादों में पड़ती नजर आ रही है। चीनी मीडिया ने तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' सुर्खियों में बनी हुई है। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसके बाद चीनी मीडिया ने इस फिल्म पर तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। एक चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस फिल्म के बारे में आर्टिकल लिखा है जिसकी हेडिंग है- तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर बॉलीवुड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' पर छिड़ा विवाद, विशेषज्ञों ने कहा- कोई 'ओवर द टॉप' ड्रामा देश की पवित्र सीमाओं को प्रभावित नहीं कर सकता।

चीनी मीडिया ने लगाए कई गंभीर आरोप रिपोर्ट में भारतीय सेना के ऑफिसर कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू की शौर्यपूर्ण शहादत को खारिज किया गया है और इसे तथाकथित लीड रोल बताया है। इसमें यह भी बताया गया है कि फिल्म के टीजर को चीनी लोगों में बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कई लोगों ने फिल्म बैटल ऑफ गलवान को चीन में OTT ड्रामा बताया है। चीनी मीडिया ने गलवान वैली विवाद पर बनाई गई इस फिल्म को उन्हें जान बूझकर भड़काने की कोशिश बताया है। रिपोर्ट में कथित तौर पर आरोप लगाया गया है कि भारतीय सेना ने शांत हालातों को छेड़ा और चीनी लोगों की जिंदगी को लेकर धमकी दी।