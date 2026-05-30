चीन-श्रीलंका में बना है इस भारतीय फिल्म का रीमेक, 7 भाषाओं में रही ब्लॉकबस्टर, दूसरे पार्ट ने भी किया धमाका
इंडियन सिनेमा में एक ऐसी फिल्म बनी है जिसे 7 भाषाओं में बनाया गया। श्रीलंका और चीन में भी फिल्म को रीमेक किया गया। ये फिल्म उस साला चीन की बॉक्स ऑफिस पर सबसे सफल फिल्मों में से एक थी।
साल 2013 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसे कई भाषाओं में रीमेक किया गया। इस फिल्म का नाम था दृश्यम। मोहनलाल फिल्म के हीरो थे और इसका डायरेक्शन किया था जीतू जोसफ ने। उस समय में इस फिल्म की कहानी और सस्पेंस ने ऑडियंस को हैरान कर दिया था। इसी की हिंदी रीमेक बनाई गई जिसका नाम भी दृश्यम रखा गया और अजय देवगन फिल्म के हीरो बने।लेकिन क्या आप जानते हैं दृश्यम का एक चायनीज और श्रीलंका में रीमेक भी है। दृश्यम की पॉपुलैरिटी, कहानी, सस्पेंस और थ्रिलर से चीन और श्रीलंका के लोग भी प्रभावित हुए थे।
7 भाषाओं में बनी ये फिल्म
जीतू जोसफ ने साल 2013 में दृश्यम बनाई। अजय देवगन इसी फिल्म के हिंदी रीमेक में नजर आए थे जो साल 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म के पहले पार्ट को निशिकांत कामत ने डायरेक्ट किया था। साल 2014 में इसी फिल्म का कन्नड़ रीमेक रिलीज किया गया जिसका नाम था दृश्य। इस फिल्म में वी रविचंद्रन ने लीड रोल निभाया था। साल 2014 में तेलुगू में इस फिल्म को रीमेक किया गया। तेलुगू में इस फिल्म का नाम दृश्यम ही रखा गया है बस स्पेलिंग अलग थी। इस फिल्म में एक्टर वेंकटेश ने लीड रोल निभाया था। साल 2015 में इसका तमिल वर्जन रिलीज हुआ। इस फिल्म का नाम था पापनासम। हीरो थे कमल हासन। खास बात ये है कि रीमेक को जीतू जोसफ ने ही डायरेक्ट किया था।
चीन और श्रीलंका में भी बना रीमेक
खास बात ये है कि इस फिल्म को श्रीलंका और चीन में भी रीमेक किया गया था।साल 2017 में श्रीलंका में सिंहाला भाषा में बनी रीमेक फिल्म का नाम था धर्मयुद्धाया। इस फिल्म में जैक्सन एंथनी लीड रोल में नजर आए थे। वहीं साल 2019 में चीन में बनी इस फिल्म का नाम था शीप विदआउट अ शेफर्ड। चीन के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सफल साबित हुई थी और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 9 वें नंबर पर थी।
दूसरा पार्टी भी हिट
दृश्यम का दूसरा पार्ट भी इन सभी भाषाओं में बना और अच्छा रिएक्शन भी मिला। हाल में मलयालम सिनेमा ने इसका तीसरा पार्ट रिलीज किया है। वहीं इस साल अक्टूबर में हिंदी रीमेक का तीसरा पार्ट दस्तक देने वाला है। 7 भाषाओं में बनी इस फिल्म को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। मलयालम सिनेमा से निकली इस कहानी ने कई लोगों को प्रभावित किया था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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