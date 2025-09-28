'स्त्री-3' से जुड़ा है 'छोटी स्त्री' का क्लाइमैक्स, यह फिल्म सुनाएगी 'स्त्री' के बचपन की कहानी
‘थामा’ की ट्रेलर रिलीज के साथ ही 'स्त्री-3' को लेकर चर्चा तेज हो गई है, लेकिन उससे पहले दर्शकों को 'छोटी स्त्री' देखने को मिलेगी, जिसकी कहानी सीधे स्त्री-3 से कनेक्ट होगी। साथ ही यह आपको स्त्री के बचपन के बारे में भी बताएगी।
बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्म 'थामा' के साथ ही श्रद्धा कपूर की 'स्त्री' मूवी सीरीज फिर एक बार सुर्खियों में है। दिनेश विजान के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में अब जल्द ही कुछ और नए किरदार जुड़ने जा रहे हैं। एक तरफ जहां 'थामा' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ मैडॉक फिल्म्स ने अपना एनिमेटेड मूवी भी अनाउंस कर दिया है। इसका नाम 'छोटी स्त्री' होगा। दिलचस्प बात यह है कि 'छोटी स्त्री' की कहानी सीधे 'स्त्री-3' से कनेक्ट होगी।
'थामा' के ट्रेलर लॉन्च में क्या बोलीं श्रद्धा कपूर?
श्रद्धा कपूर ने आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' के ट्रेलर लॉन्च में इस फिल्म को फ्रेंचाइसी से अपना पसंदीदा पार्ट बताया। एक्ट्रेस ने बताया कि यह फिल्म ना सिर्फ एक मजेदार सफर साबित होगी, बल्कि आने वाली फिल्मों के लिए एक भूमिका भी रचेगी। इस बारे में श्रद्धा ने बताया कि इस एनिमेटेड शो को खासतौर पर बच्चों, परिवारों और मैडॉक फिल्म्स के पुराने फैंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
'स्त्री-3' से जुड़ी होगी 'छोटी स्त्री' की कहानी
श्रद्धा कपूर ने कहा, "जब दिनू (दिनेश विजान) ने मुझे इसके बारे में बताया तो मैंने कहा- सच में आपका नाम दिनेश 'विजन' ही होना चाहिए।" प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने कन्फर्म किया कि 'छोटी स्त्री' का क्लाइमैक्स सीधे तौर पर 'स्त्री-3' की कहानी से जुड़ा होगा। दिनेश विजान ने कहा, "मजेदार बात यह है कि 'छोटी स्त्री' की आखिर में एक सीन होगा जो सीधे स्त्री-3 से जुड़ा होगा। यह एनिमेशन से लाइव एक्शन में बदल जाएगा, साथ ही आपको यह भी बताएगा कि स्त्री की बैक स्टोरी क्या है।"
एनिमेशन मूवी को मिलेगा कैसा रिस्पॉन्स?
जहां एक तरफ दर्शक यह इंतजार कर रहे थे कि शायद उन्हें 'स्त्री' की बैकस्टोरी 'स्त्री-3' में देखने को मिलेगी, वहीं मैडॉक फिल्म्स ने इसे एनिमेशन मूवी के जरिए दिखाने का ऐलान करके पूरा गेम ही बदल दिया है। बहुत से फैंस शायद मेकर्स के इस फैसले से खुश ना हों, लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है कि दिनेश विजान के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अभी तक सभी फिल्में हिट रही हैं, ऐसे में मेकर्स ने यह फैसला क्या सोचकर लिया है यह भी देखना होगा।
