'बरत छठ कईनी...' उदित नारयण, सोनू निगम समेत इन 7 बॉलीवुड सिंगर्स ने गाए छठी मैया के गीत
छठ महापर्व छठी मैया के गीतों के बिना अधूरा है। बॉलीवुड के कई सिंगर्स हैं जिन्होंने छठ के गीतों को अपनी आवाज देकर इन्हें अमर कर दिया। उदित नारायण से लेकर सोनू निगम समेत इन 7 सिंगर्स ने गाए मैया के गीत।
छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो गई है। देशभर में इस लोक त्योहार को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। आस्था के साथ ये लोगों की भावनाओं से भी जुड़ा महापर्व है। इस त्योहार पर गीतों का अहम योगदान रहा है। शारदा सिन्हा की आवाज में गाए उनके छठ गीत आंखों में आंसू ले आते हैं। लेकिन बॉलीवुड के भी ऐसे कई बड़े सिंगर्स हैं जिन्होंने छठी मैया के लिए गीत गाए हैं। इन सिंगर्स के गाए इन गीतों ने न सिर्फ ऑडियंस को प्रभावित किया, बल्कि इन गीतों ने उन्हें रुला दिया।
ऊषा मंगेशकर
लता मंगेशकर की बहन ऊषा मंगेशकर ने साल 1961 में आई में आई फिल्म भैया में छठी मैया के लिए पहली गीत "सुपवे नरियरवे’ गया था। ये वो पहला छठ गीत ता जिसे फिल्माया गया था। फिल्म का ये गीत मगही भाषा में था जो करीब 65 साल बाद भी अपनी अलग छाप छोड़े हुए हैं। ये गाना ब्लैक एंड वाइट में यूट्यूब पर मिल जाएगा।
सोनू निगम
हिंदी फिल्मों में कई शानदार गीत देने वाले सिंगर सोनू निगम ने भी छठी मैया के लिए गाना गया हुआ है। सिंगर की आवाज में आपको ‘जय छठी मैया’ सुनने को मिल जाएगा। उनके साथ ये गीत पवन सिंग ने भी गाया था। सोनू निगम की आवाज में इस गाने को खूब पसंद किया गया।
उदित नारायण
उदित नारायण बिहार के रहने वाले हैं। उन्हें छठ महापर्व और इससे जुड़ी भावनाओं की गहरी समझ रखते है। सिंगर ने छठ के महापर्व पर खूबसूरत गाने गाए है जिसके बोल हैं ‘बरत छठ कईनी’, 'चउमुख दियरि', 'छठी माई नामवा तोहार', 'बहंगी छठी माई के', 'कैसे तू करबू बहिनी छठिया बरतिया'और ‘पहिले पहिल छठी मइया’। ये दोनों ही गाने लोगों के बीच खूब पसंद किए गए।
अनुराधा पौडवाल
अनुराधा पौडवाल भक्ति गीत गाने के लिए जानी जाती हैं। 90 के दशक में सिंगर में ने टी-सीरीज के लिए कई ऐसे भक्ति गीत गाए जो आज भी मशहूर हैं। उनकी इस लिस्ट में छठ के गाने भी हैं। उनकी मधुर आवाज में छठी मैया के लिए ‘उगिहें सूरज देव’, ‘कांच ही बांस के बहंगिया’, 'आदित मनाईला', 'अरघ के बेर', 'मारबो रे सुगवा धनुख','चैर पहर हम जल थल सेविला', 'हे छठी मईया' जैसे गाने गाए खूब सुने गए।
पलक मुच्छल
बॉलीवुड सिंगर पलक मुच्छल फिल्मों के लिए कई शानदार गाने गाए हैं। लेकिन उनकी आवाज में छठी मैया का गीत ‘छठी माई के आस’, ‘जोड़े जोड़े फलवा’, ‘के करेली छठ बरतिया’, ‘चढ़ते कटिकावा हो दीनानाथ’ खूब मशहूर हुए।
आशा भोसले
बॉलीवुड की मशहूर सिंगर आशा भोसले ने अपने सिंगिंग करियर में छठी मैया के लिए भी गीत गाए हैं। साल 1979 में आई भोजपुरी फिल्म छठी ‘मईया की महिमा’ में छठ गाना ‘रसिक भ्रमरे’ गाया था। ये गाना आज भी पॉपुलर है।
लता मंगेशकर
स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने कई भाषाओं में गीत गाए हैं। इनमें कई लोक और भक्ति गीत भी शामिल हैं। सिंगर ने एक गाना गया था जिसका नाम था ‘मेरे माथे का सिंदूर अमर रखना मैया’।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी