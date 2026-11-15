छठ के रंग में रंगीं मौनी रॉय, पटना के दीघा घाट पर सूप लेकर की छठी मैया की पूजा, वीडियो हुआ वायरल
आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारों तक, हर कोई इस महापर्व के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कई स्टार्स इस त्योहार को पूरी आस्था के मनाते हैं। ऐसे में एक्ट्रेस मौनी रॉय भी छठ मनाने मुंबई से पटना पहुंचीं।
इस वक्त पूरे देश में छठ की धूम मची हुई है। छठ का त्योहार न सिर्फ बिहार बल्कि आज विदेशो में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर हर तरफ आस्था और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारों तक, हर कोई इस महापर्व के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कई स्टार्स इस त्योहार को पूरी आस्था के मनाते हैं। ऐसे में एक्ट्रेस मौनी रॉय भी छठ मनाने मुंबई से पटना पहुंचीं। इस दौरान का मौनी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
छठ मनाने से मुंबई से पटना पहुंची मौनी रॉय
दरअसल, मौनी रॉय का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मौन पूरी श्रद्धा के साथ छठ मनाती दिख रही हैं। छठ मनाने के लिए मौनी रॉय मुंबई से पटना पहुंचीं। सामने आए वीडियो में मौनी गोल्डन साड़ी पहने और हाथों में पूजा का सूप लिए मौनी दीघा घाट पर नजर आईं। मौनी रॉय का ये अंदाज उनके फैंस का दिल जीत रहा है। घाट पर मौनी ने छठ की रौनक को करीब से महसूस किया और श्रद्धालुओं के बीच समय बिताया। उनके साथ कई पुलिसकर्मी भी नजर आए। साथ ही एक महिला भी नजर आ रही है जो उन्हें इस छठ के बारे में बताती दिख रही है। ट्रेडिशनल लुक में उनकी तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रहे हैं।
मौनी रॉय का वर्कफ्रंट
मौनी रॉय के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर टीवी एक्ट्रेस के तौर पर की। वो एकता कपूर के 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'देवों के देव...महादेव' और 'नागिन' जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं। लेकिन उन्हें खासतौर पर पहचान 'नागिन' में शिवन्या के किरदार से मिली। इस रोल ने उन्हें घर-घर में फेमस किया। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया और अक्षय कुमार की फिल्म 'गोल्ड' से हिंदी फिल्मों में कदम रखा। वो 'रोमियो अकबर वाल्टर', 'मेड इन चाइना' और 'ब्रह्मास्त्र' जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रहीं। हाल ही में वह फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आई थीं, जो 2026 में रिलीज हुई।
सूरज नांबियार संग टूटा रिश्ता
मौनी की पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही है। उन्होंने 27 जनवरी 2022 को बिजनेसमैन सूरज नांबियार से गोवा में शादी की थी। हालांकि, शादी के करीब चार साल बाद मई 2026 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया। दोनों ने कहा था कि वे आपसी सहमति से अलग रास्तों पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हैं और इस मुश्किल समय में अपनी निजता बनाए रखना चाहते हैं। इस खबर ने मौनी को फैंस को काफी निराश किया।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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