रामायण में इस एक्टर ने निभाए हैं 7 किरदार, फिल्म देखते वक्त आपने गौर किया?
Ramayana: ‘रामायण’ देख ली? फिल्म में रणबीर कपूर ने दो किरदार निभाए हैं। वहीं एक एक्टर ऐसा भी है जिसने एक या दो नहीं, ‘रामायण’ में 7 किरदार निभाए हैं।
आपने तो रणबीर कपूर और यश की फिल्म ‘रामायण’ देख ली होगी? हां! तो क्या आपने गौर किया कि फिल्म में एक ही एक्टर ने सात अलग-अलग किरदार निभाए हैं? नहीं! आइए, हम आपको बताते हैं कि यह एक्टर कौन है और उसने फिल्म में किन-किन किरदारों को निभाया है।
कौन है यह एक्टर?
इस एक्टर का नाम चेतन हंसराज है। चेतन ने फिल्म में राजा माली का किरदार निभाया है। बता दें कि राजा माली, रावण के नाना हैं। इसके अलावा उन्होंने असुर भाइयों खर और दूषण के किरदारों के लिए भी मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस दी है। मोशन कैप्चर और वीएफएक्स की मदद से उन्होंने फिल्म में चार अन्य किरदार भी निभाए हैं, जिनमें रावण का एक भाई और कुछ अन्य राक्षस शामिल हैं।
असल में ऐसे दिखते हैं चेतन हंसराज
मुझे बताया गया था कि फिल्म…- चेतन हंसराज
इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में चेतन ने कहा, “मुझे बताया गया था कि फिल्म का पहला सीन मेरा होगा। इसलिए मैं जानता था कि मुझे इसके लिए अच्छी तैयारी करनी होगी। मैंने राजा माली के बारे में पढ़ा और खुद को इस किरदार के हिसाब से तैयार किया। जब पहली बार मुझे अपना लुक दिखाया गया, तो मैं हैरान रह गया। मैंने सोचा कि यह तो बहुत शानदार होने वाला है। लेकिन सिर्फ राजा माली जैसा दिखना काफी नहीं था। मैं चाहता था कि मेरी एक्टिंग भी किरदार के साथ पूरा न्याय करे।”
हर दिन चार घंटे लगता था मेकअप
राजा माली के किरदार में ढलने के लिए चेतन को हर दिन करीब चार घंटे तक प्रोस्थेटिक्स मेकअप करवाना पड़ता था। उन्होंने बताया कि शूटिंग पूरी होने के बाद फिल्म की टीम ने उनके काम की खास अंदाज में तारीफ की। चेतन ने कहा, “जब मेरी शूटिंग पूरी हुई, तो टीम ने मेरे लिए 10 केक मंगवाए और उन्हें काटकर जश्न मनाया।”
फिल्म ‘रामायण’ में था ऐसा लुक
यश के साथ काम करके कैसा लगा?
चेतन ने बताया, “मुझे रणबीर के साथ सीधे काम करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनके एक्शन सीन स्टंट आर्टिस्ट कर रहे थे। मैंने उन सीन्स के लिए चेहरे के हाव-भाव और अभिनय रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन खर और दूषण वाले सीन में मुझे यश के साथ काम करने का मौका मिला। वह बहुत शानदार इंसान हैं। एक दिन मैं पास के सेट पर शूटिंग कर रहा था। अपना काम खत्म करने के बाद मैं यश के सेट पर गया। वहां वह रावण के दस सिर वाले सीन की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें इस सीन को करते हुए देखना वाकई शानदार था।”
रणबीर को बताया परफेक्ट राम
रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए चेतन ने कहा, “मेरे हिसाब से फिल्म की कास्टिंग एकदम परफेक्ट है। सच कहूं तो रणबीर ही राम हैं। मैं इस किरदार में किसी और अभिनेता के बारे में सोच भी नहीं सकता। उन्होंने जिस ईमानदारी और शालीनता से यह किरदार निभाया है, वह शानदार है। राम में भगवान विष्णु की शक्ति भी है। इसलिए जब वह किसी का वध करते हैं, तब भी उन्हें चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। रणबीर ने इस किरदार को बहुत सहजता से निभाया है। खासकर भावनात्मक सीन में उनका अभिनय लाजवाब है।”
क्या 'रामायण पार्ट 2' में भी नजर आएंगे चेतन हंसराज?
फिल्म के दूसरे पार्ट में अपनी वापसी को लेकर भी चेतन ने बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या दर्शक उन्हें ‘रामायण पार्ट 2’ में किसी दूसरे किरदार में देखेंगे, तो उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा, “मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन मुझे पक्का लगता है कि आप मुझे जरूर देखेंगे।” बता दें कि नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायण पार्ट 2’ दिवाली 2028 पर रिलीज होने वाली है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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