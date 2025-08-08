Chetan Hansraj is playing crucial role in Nitesh Tiwari ramayana which is related to yash awestruck with movie नितेश तिवारी की रामायण में रावण का नाना बनेगा ये एक्टर, बताया हॉलीवुड क्रू ने फिल्म पर क्या कहा, Bollywood Hindi News - Hindustan
रामायण की कास्ट से धीरे-धीरे पर्दा हट रहा है और दर्शकों का बेसब्री बढ़ती जा रही है। चेतन हंसराज फिल्म में अहम रोल निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शूटिंग में हॉलीवुड क्रू भी हैरान थी।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 10:56 AM
नितेश तिवारी की रामायण में रावण का नाना बनेगा ये एक्टर, बताया हॉलीवुड क्रू ने फिल्म पर क्या कहा

रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। इस बीच फिल्म की कास्ट और एक्साइटमेंट बढ़ा रही है। अब एक्टर चेतन हंसराज ने बताया है कि वह भी रामायण फिल्म का हिस्सा हैं। चेतन रावण के नाना सुमाली के रोल में हैं। वह अपना पार्ट शूट कर चुके हैं और उनका कहना है कि जीवन का बेस्ट शूट था। चेतन ने बताया कि हॉलीवुड क्रू भी फिल्म का लेवल देखकर हैरान थी।

एक ही मूवी में सारे लेजंड्स

मिनट्स ऑफ मसाला से बातचीत में चेतन ने रामायण के शूट के बारे में बताया। वह बोले, 'मैंने रामायण की शूटिंग खत्म की है, रणबीर और यश का जो है। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम है। क्या शूट था। अविश्वसनीय। यह जिस स्केल पर बन रही है और हॉलीवुड की जिस क्रू के साथ हमने काम किया वो हॉलीवुड के लेजंड्स थे। एक ही पिक्चर में सारे लेजंड्स के साथ काम कर दिया, यह बहुत बढ़िया था।'

जीवन का बेस्ट रोल

अपने रोल के बारे में चेतन बोले, 'मैं फिल्म में रावण के नाना का रोल प्ले कर रहा हूं। यह बहुत अहम रोल है। अपने लाइफ में मैंने जितने भी शूट्स किए हैं, ये बेस्ट था। मैं और ज्यादा क्या कहूं अब तक जो बेस्ट शूट भी किए हैं यह उनसे भी बहुत आगे था। अभी तो चालू हआ है, जब सब सामने आएगा और सब देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये किस स्केल पर किया गया है।'

हॉलीवुड के लोग भी हो गए इम्रेस

चेतन बोलते हैं, 'मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। यहां तक कि जो लोग हॉलीवुड से थे वे भी बोल रहे थे, बॉस ये अलग ही है।' जिस लेवल पर वे लोग इसकी शूटिंग कर रहे हैं, ये कुछ और ही है। मैंने सिर्फ सेट्स पर रहकर ही बहुत कुछ सीख लिया।

Ramayana

