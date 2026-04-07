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Chand Mera Dil Teaser Reaction : इंटीमेट और किसिंग सीन से भरा फिल्म का टीजर, लेकिन लक्ष्य ने जीता सबका दिल

Apr 07, 2026 01:32 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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करण जौहर के प्रोडक्शन से नई लव स्टोरी आ रही है जिसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य लीड रोल में हैं। फिल्म का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। 

Chand Mera Dil Teaser Reaction : इंटीमेट और किसिंग सीन से भरा फिल्म का टीजर, लेकिन लक्ष्य ने जीता सबका दिल

अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म चांद मेरा दिल का टीजर रिलीज हो गया है। पहली बार दोनों एक्टर्स साथ में काम कर रहे हैं और इनकी जोड़ी ने कमाल कर दिया है। फिल्म के टीजर की शुरुआत होती है एक डायलॉग से जो होता है प्यार में थोड़ा पागल तो होना ही पड़ता है।

क्या है टीजर में

इसके बाद अनन्या और लक्ष्य के बीच काफी किसिंग एंड इंटीमेट सीन दिखते हैं। सब कुछ काफी सही दिखता है, जैसे एक परफेक्ट लव स्टोरी, लेकिन फिर इनकी कहानी में कुछ ऐसे टर्न्स आते हैं जिसमें दोनों के प्यार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

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लोगों के रिएक्शन

टीजर को देख लोगों के अब तक अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं। किसी को इससे सैयारा वाइब्स आ रही है तो कोई लक्ष्य की परफॉर्मेंस देख उनका दीवाना हो रहा है। एक ने लिखा कि लक्ष्य अपनी एक्टिंग की रेंज दिखा रहे हैं। वहीं एक ने लिखा कि लक्ष्य का स्वैग अलग लेवल का है। एक यूजर ने लिखा कि ये कैमिस्ट्री एक अलग वाइब दे रही है। वहीं एक ने लिखा कि ये मूवी कबीर सिंह 2.0 वाइब दे रहा है। एक ने लिखा कि फिल्म में लक्ष्य की झलक देखकर लग रहा है कि अब उनके लिए ये फिल्म देखनी होगी।

करण ने कहा था 2 चांद लेकर आ रहे हैं

चांद मेरा दिल फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को विवेक सोनी ने डायरेक्ट किया है। वहीं करण जौहर के प्रोडक्शन यानी धर्मा प्रोडक्शन्स के बैनर तले ये फिल्म बन रही है। करण जौहर ने नवंबर 2024 में अनाउंस किया था अनन्या और लक्ष्य के पोस्टर को शेयर करते हुए। उन्होंने लिखा था हमारे 2 चांद तैयार हैं एक इन्टेंस लव स्टोरी के साथ जो पहले कभी नहीं देखी होगी।

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चांद मेरा दिल के बारे में जानें

चांद मेरा दिल फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को विवेक सोनी ने डायरेक्ट किया है। वहीं करण जौहर के प्रोडक्शन यानी धर्मा प्रोडक्शन्स के बैनर तले ये फिल्म बन रही है। करण जौहर ने नवंबर 2024 में अनाउंस किया था अनन्या और लक्ष्य के पोस्टर को शेयर करते हुए। उन्होंने लिखा था हमारे 2 चांद तैयार हैं एक इन्टेंस लव स्टोरी के साथ जो पहले कभी नहीं देखी होगी।

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बता दें कि लक्ष्य ने कम समय में ही इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान बना ली है। उन्होंने किल फिल्म से डेब्यू किया था जिसमें राघव जुयाल भी थे। फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। इसके बाद वह आर्यन खान के डेब्यू शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए थे। इसमें भी आर्यन की सभी ने तारीफ की थी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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ananya panday karan johar

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