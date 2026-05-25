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Box Office Day 3: 'चांद मेरा दिल' ने लगाई लंबी छलांग, जानिए क्यों हो रही है अनन्या पांडे की तारीफ

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Chand Mera Dil Box Office Collection Day 3: अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म चांद मेरा दिल बॉक्स ऑफिस पर धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन लगातार आगे बढ़ रही है। IMDb पर 8 से ज्यादा रेटिंग वाली इस फिल्म के लिए अनन्या को खूब तारीफें मिल रही हैं।

Box Office Day 3: 'चांद मेरा दिल' ने लगाई लंबी छलांग, जानिए क्यों हो रही है अनन्या पांडे की तारीफ

बॉलीवुड एक्टर लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' ने रिलीज के बाद हर रोज कमाई में ग्रोथ दिखाई है। रविवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा 16% और चढ़ गया। हालांकि इस रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी को उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लेकिन क्रिटिक्स के निगेटिव रिस्पॉन्स के बावजूद हर रोज कमाई का ग्राफ ऊपर चढ़ता गया है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'चांद मेरा दिल' की अभी तक की कुल कमाई 11 करोड़ 10 लाख रुपये हो चुकी है। वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में यही आंकड़ा 14 लाख के पार जा पहुंचा है।

चांद मेरा दिल का डे3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की पहले दिन की कमाई 3 करोड़ रुपये रही। रिलीज के दूसरे ही दिन कमाई में ग्रोथ देखने को मिली और शनिवार को यह आंकड़ा बढ़कर 3 करोड़ 75 लाख रुपये हो गया था। फिल्म का डे3 कलेक्शन 4 करोड़ 35 लाख रुपये रहा है। हर रोज फिल्म की कमााई में इजाफा हुआ है। पहले दिन की तुलना में तीसरे दिन की ग्रोथ काफी अच्छी रही है। हालांकि फिल्म का ऑक्यूपेंसी रेशियो 20 फीसदी से नीचे ही रहा है। यानि थिएटर्स में एवरेज 20% से ज्यादा सीटें नहीं भर रही हैं। पहले और दूसरे दिन ऑक्यूपेन्सी 15% रही थी और तीसरे दिन यह आंकड़ा 18% हो गया।

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जमकर हो रही अनन्या पांडे के काम की तारीफ

भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पा रही है, लेकिन अनन्या पांडे के काम की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर आकर अनन्या के काम की सराहना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- बतौर एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने डेब्यू के बाद से लेकर अभी तक काफी तरक्की की है। उन्होंने इमोशनल और सीरियस सीन्स को सेकंड हाफ में बहुत खूबसूरती से किया है। माइक्रोब्लॉगिंग साइट X पर लोगों ने अनन्या पांडे के काम की तारीफ की है और वहीं लक्ष्य लालवानी एक बार फिर धीरे-धीरे दर्शकों के दिलों में उतरने लगे हैं। फिल्म किल के बाद वह आर्यन खान की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आए थे। यह उनका तीसरा प्रोजेक्ट है।

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चांद मेरा दिल का बजट और IMDb पर रेटिंग

बता दें कि तकरीबन 40 करोड़ रुपये की लागत में बनी 'चांद मेरा दिल' की IMDb पर फिल्म की रेटिंग 8.2 है। हालांकि क्रिटिक्स को यह फिल्म खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन जनता ने इसकी तारीफ की है। माना जा रहा है कि धर्मा प्रोडक्शन 'सैयारा' जैसे रोमांटिक हिट बनाना चाह रहा था, लेकिन यह फिल्म वैसा जादू नहीं चला पाई। फिल्म अपनी लागत निकालने के हिसाब से अभी बहुत पीछे है, लेकिन देखना होगा कि क्या माउथ पब्लिसिटी से इस फिल्म की कमाई का मीटर ऊपर जाएगा या नहीं।

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Puneet Parashar

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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ananya panday

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