Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Box Office Day 1: 'चांद मेरा दिल' की फीकी शुरुआत, लक्ष्य-अनन्या की जोड़ी ने कमाए इतने करोड़

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

Chand Mera Dil Day 1 Box Office Collection: अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म 'चांद मेरा दिल' बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। लो बजट मूवी होने के बावजूद फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन बहुत फीका रहा।

Box Office Day 1: 'चांद मेरा दिल' की फीकी शुरुआत, लक्ष्य-अनन्या की जोड़ी ने कमाए इतने करोड़

बॉलीवुड एक्टर लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' काफी बज के बाद फाइनली अग्निपरीक्षा के लिए बॉक्स ऑफिस पर कदम रख चुकी है। तकरीबन 30 करोड़ रुपये के छोटे बजट में बनी इस फिल्म का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है। कम बजट के बावजूद फिल्म की पहले दिन की कमाई बहुत फीकी रही है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने 'सैयारा' जैसी दिल टूटे आशिक वाली फिल्म बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने पहले ही दिन इसे खारिज कर दिया है। फिल्म की पहले दिन की कमाई सिर्फ 2 करोड़ 90 लाख रुपये रही।

नाकाम रही बड़ी ओपनिंग पाने की कोशिश

वो भी तब, जब मेकर्स ने इस फिल्म को तकरीबन 5 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज किया था। फिल्म को लेकर अच्छा खासा बज बनाया गया था और ऑक्यूपेन्सी भी हाई बताई जा रही थी। लेकिन पहले ही दिन इसकी पोल खुल गई। सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म पहले दिन सिनेमाघरों में 15 फीसदी के करीब सीटें भरी रहीं। किसी भी फिल्म की ओपनिंग के लिहाज से यह आंकड़ा बहुत कम है। बात ग्रॉस कलेक्शन की करें तो भी फिल्म की पहले दिन की कमाई 3 करोड़ 39 लाख ही रही है। लागत निकालने के लिए फिल्म की कमाई का ग्राफ तेजी से ऊपर जाना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:दूसरे दिन 30% घटी दृश्यम-2 की कमाई, वर्ल्डवाइड कलेक्शन 76 करोड़ के पार

धर्मा प्रोडक्शन्स की एक और कोशिश नाकाम!

बात फिल्म के रिव्यूज और रेटिंग्स की करें तो ट्रेड विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दी थी, कि फिल्म को शुरुआती दिनों में ही अच्छा कलेक्शन करना होगा। वहीं ज्यादातर क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को बिना सिर-पैर का और बोझिल बताया है। अब देखना यह है कि क्या शनिवार को कमाई का ग्राफ ऊपर जाता नजर आता है, या फिर बॉक्स ऑफिस पर जनता इस फिल्म की तकदीर लिख चुकी है। बता दें कि यह दूसरी बार है कि जब धर्मा प्रोडक्शन्स लक्ष्य को बतौर स्टार लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले फिल्म 'किल' के जरिए उन्हें एक दमदार एक्शन हीरो के तौर पर लॉन्च करने की कोशिश की गई थी।

ये भी पढ़ें:धर्मेंद्र का ये गाना माना जाता है अभिशाप, आपने सुनी टूटे दिल की ये बद्दुआएं?

डिब्बा बंद हो गईं लक्ष्य की ये सभी फिल्में

लक्ष्य लालवानी की अगली फिल्मों की बात करें तो 'दोस्ताना-2' में लक्ष्य को लीड रोल दिए जाने की चर्चा छिड़ी थी। हालांकि कुछ विवादों के बाद इस फिल्म से जुड़े गॉसिप्स आने बंद हो गए। वहीं साल 2022 में धर्मा प्रोडक्शन्स ने बेधड़क नाम की एक फिल्म का भी अनाउंसमेंट किया था, हालांकि यह फिल्म भी कुछ दिनों की चर्चा के बाद डिब्बा बंद हो गई। कुल मिलाकर धर्मा प्रोडक्शन्स पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडस्ट्री में एक नया हीरो लाया जाए। इस सबके अलावा लक्ष्य शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी नजर आ चुके हैं।

ये भी पढ़ें:कान: ऐश्वर्या के साथ नजर आईं बेटी आराध्या, ब्लैक आउटफिट में लूटी लाइमलाइट
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।