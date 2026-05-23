Box Office Day 1: 'चांद मेरा दिल' की फीकी शुरुआत, लक्ष्य-अनन्या की जोड़ी ने कमाए इतने करोड़
Chand Mera Dil Day 1 Box Office Collection: अनन्या पांडे और लक्ष्य की फिल्म 'चांद मेरा दिल' बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। लो बजट मूवी होने के बावजूद फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन बहुत फीका रहा।
बॉलीवुड एक्टर लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' काफी बज के बाद फाइनली अग्निपरीक्षा के लिए बॉक्स ऑफिस पर कदम रख चुकी है। तकरीबन 30 करोड़ रुपये के छोटे बजट में बनी इस फिल्म का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है। कम बजट के बावजूद फिल्म की पहले दिन की कमाई बहुत फीकी रही है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने 'सैयारा' जैसी दिल टूटे आशिक वाली फिल्म बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने पहले ही दिन इसे खारिज कर दिया है। फिल्म की पहले दिन की कमाई सिर्फ 2 करोड़ 90 लाख रुपये रही।
नाकाम रही बड़ी ओपनिंग पाने की कोशिश
वो भी तब, जब मेकर्स ने इस फिल्म को तकरीबन 5 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज किया था। फिल्म को लेकर अच्छा खासा बज बनाया गया था और ऑक्यूपेन्सी भी हाई बताई जा रही थी। लेकिन पहले ही दिन इसकी पोल खुल गई। सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म पहले दिन सिनेमाघरों में 15 फीसदी के करीब सीटें भरी रहीं। किसी भी फिल्म की ओपनिंग के लिहाज से यह आंकड़ा बहुत कम है। बात ग्रॉस कलेक्शन की करें तो भी फिल्म की पहले दिन की कमाई 3 करोड़ 39 लाख ही रही है। लागत निकालने के लिए फिल्म की कमाई का ग्राफ तेजी से ऊपर जाना जरूरी है।
धर्मा प्रोडक्शन्स की एक और कोशिश नाकाम!
बात फिल्म के रिव्यूज और रेटिंग्स की करें तो ट्रेड विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दी थी, कि फिल्म को शुरुआती दिनों में ही अच्छा कलेक्शन करना होगा। वहीं ज्यादातर क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी को बिना सिर-पैर का और बोझिल बताया है। अब देखना यह है कि क्या शनिवार को कमाई का ग्राफ ऊपर जाता नजर आता है, या फिर बॉक्स ऑफिस पर जनता इस फिल्म की तकदीर लिख चुकी है। बता दें कि यह दूसरी बार है कि जब धर्मा प्रोडक्शन्स लक्ष्य को बतौर स्टार लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले फिल्म 'किल' के जरिए उन्हें एक दमदार एक्शन हीरो के तौर पर लॉन्च करने की कोशिश की गई थी।
डिब्बा बंद हो गईं लक्ष्य की ये सभी फिल्में
लक्ष्य लालवानी की अगली फिल्मों की बात करें तो 'दोस्ताना-2' में लक्ष्य को लीड रोल दिए जाने की चर्चा छिड़ी थी। हालांकि कुछ विवादों के बाद इस फिल्म से जुड़े गॉसिप्स आने बंद हो गए। वहीं साल 2022 में धर्मा प्रोडक्शन्स ने बेधड़क नाम की एक फिल्म का भी अनाउंसमेंट किया था, हालांकि यह फिल्म भी कुछ दिनों की चर्चा के बाद डिब्बा बंद हो गई। कुल मिलाकर धर्मा प्रोडक्शन्स पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडस्ट्री में एक नया हीरो लाया जाए। इस सबके अलावा लक्ष्य शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी नजर आ चुके हैं।
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