'कृष' की शूटिंग में यह थी सबसे बड़ी चुनौती, 24 महीने में तैयार हुआ कॉस्ट्यूम, मोम से बनाया गया था मास्क

ऋतिक रोशन की फिल्म कृष सुपरहिट रही थी। फिल्म से ऋतिक का लुक और उनका मास्क बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म का नाम पहले कृष नहीं होने वाला था, साथ ही उनका लुक फाइनल करने में 2 साल का वक्त लगा था।

साल 2016 में आई ऋतिक रोशन की फिल्म 'कृष' ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। करीब 40 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 126 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था। निर्देशक राकेश रोशन चाहते थे कि इस फिल्म को बॉलीवुड की उस पहली फिल्म के तौर पर याद रखा जाए, जिसने यह साबित किया कि बॉलीवुड भी हॉलीवुड की फिल्मों की बराबरी कर सकता है। इसीलिए वो शूटिंग के दौरान हर छोटी-बड़ी चीज का खास ख्याल रख रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'कृष' मूवी का नाम पहले 'कैसा जादू किया' रखा गया था।

क्योंकि यह फिल्म 'कोई मिल गया..' मूवी का सीक्वल थी, तो ऐसे में राकेश रोशन उस फिल्म के एलियन वाले किरदार (जादू) की पॉपुलैरिटी को भुनाना चाहते थे। इसलिए अनाउंसमेंट के वक्त इस मूवी का नाम 'कोई.. तुम सा नहीं' बताया गया और बाद में बदलकर 'कैसा जादू किया..' रखा गया। लेकिन फिर क्योंकि यह एक सुपरहीरो मूवी थी, तो फाइनली सभी लोग सुपरहीरो के नाम पर ही मूवी का नाम रखने की बात पर सहमत हुए और इस तरह इस आइकॉनिक फिल्म को अपना नाम मिला।

फिल्म में ऋतिक रोशन को 'कृष' वाला लुक देना आसान काम नहीं था। इसके लिए मेकअप टीम को काफी पापड़ बेलने पड़ते थे। कृष वाला जो मास्क है, उसे मेकर्स ने वैक्स यानि मोम से तैयार करवाया था। अब क्योंकि गर्मी से इसके पिघलने का डर रहता था, तो ऐसे में ज्यादातर शूटिंग लोकेशन्स पर एयर कंडिशनिंग की व्यवस्था की जाती थी। फिर भी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इस तरह के 500 मास्क डिजाइन करवा लिए थे, ताकि किसी दिक्कत की स्थिति में उनके पास दूसरा ऑप्शन हो।