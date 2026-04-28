‘चल कॉफी पिवंगे, मन्ने चा पसंद है’…कौन है इसका गायक?, कहा- पहले इसे शायरी के रूप में लिखा गया था
सोशल मीडिया पर इस वक्त एक गाना बहुत वायरल हो रहा है। इस गाने के बाेल कुछ इस प्रकार हैं, ‘चल कॉफी पिवंगे, मन्ने चा पसंद है।’ आइए बताते हैं कि ये गाना किसने लिखा है।
सेलेब्स से लेकर इन्फ्लुएंसर्स तक, हर कोई एक ही गाने पर रील बना रहा है। इस गाने के बोल हैं, ‘चल कॉफी पिवंगे, मन्ने चा पसंद है।’ लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गाने के बोल किसने लिखे हैं। ये गाना हरियाणवी इंडस्ट्री का है और इसे विक्की तरोरी ने ही गाया और लिखा है। आइए बताते हैं कि विक्की तरोरी ने इसके वायरल होने पर क्या कहा है। (ये भी पढ़ें: बाबुल का ये घर बहना…जानिए किसने लिखा था कलेजा चीर देने वाला ये गाना, रिकॉर्डिंग में रो पड़े लोग)
विक्की तरोरी ने साल 2024 में रिलीज किया था ये गाना
प्रतिमा दत्ता को दिए इंटरव्यू में विक्की तरोरी ने बताया, ‘मैंने पहले इसे एक शायरी के रूप में लिखा था। फिर सोचा कि इसे गाने में डाल देते हैं। तो साल 2024 में ही मैंने शायरी लिखी थी और उसी साल गाना बनाकर इसे रिलीज किया था। तब तो इसे इतना सुना नहीं गया था। हमने ऑडियो ही रिलीज किया था। फिर जब गाने ने थोड़ा ट्रेंड पकड़ा तब हमने म्यूजिक वीडियो बनाया। फिर एक दिन दोस्तों ने ऑरी की रील भेजी कि देख इसने तेरे गाने पर रील बनाई है। जब इसके बाद अभिषेक मल्हान, भारती सिंह, शहनाज गिल जैसे बड़े-बड़े सेलेब्स ने रील बनाई।’
विक्की तरोरी ने बनाए हैं ये वायरल सॉन्ग
विक्की तरोरी बोले, ‘मैंने साल 2015 में अपने करियर की शुरुआत की थी। चीजें सीखीं और फिर साल 2023 में अपना स्टूडियो खोला। मैंने स्टूडियो का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा। बेटी लकी साबित हुई और मेरे कम्पोजिशन में बने गाने बैक टू बैक वायरल हो गए। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि ये गाने किसने लिखे हैं।’ विक्की ने बताया कि उन्होंने ‘शीशा’ को कम्पोज किया है और ‘चल कॉफी पिवंगे’ को गाया है। (ये भी पढ़ें: मेरे महबूब कयामत होगी…जानिए किसने लिखा था ये अमर गीत, किशोर कुमार का फेवरेट आज भी सुनते हैं लोग)
किसी बड़े सिंगर ने कॉल किया?
विक्की ने कहा, ‘हरियाणा इस मामले में सही नहीं है। पंजाब में अगर किसी का गाना वायरल हो जाता है तो सब बोलने लगते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। ये हमारी इंडस्ट्री में दिक्कत है। जैलेसी ज्यादा है। हालांकि, टैलेंट बहुत है यहां। देखिए अभी हरियाण के कितने गाने चल रहे हैं और हम पेड प्रमोशन नहीं करते हैं। अपने आप सेलेब्स गाना उठाते हैं और वो ट्रेंड में आ जाता है।’
यहां देखिए वायरल गाने ‘चल कॉफी पिवंगे, मन्ने चा पसंद है’ का रियल म्यूजिक वीडियो
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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खासियत और हुनर (Expertise)
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