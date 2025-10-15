Hindustan Hindi News
जानिए अब कहां हैं और क्या कर रही हैं ‘चढ़ती जवानी’ गाने की ये तीनों लड़कियां, फिदा था पूरा देश

संक्षेप: रीमिक्स गानों के दौर में ‘चढ़ती जवानी’ नाम का भी एक गाना पॉपुलर हुआ था। इस गाने में तीन लड़कियों को सफेद कपड़ो में किसी लड़के के घर में देखा गया था। जानिए अब कहां हैं ये तीनों लड़कियां। एक ने तो की थी मशहूर एक्टर से शादी।

Wed, 15 Oct 2025 PM
साल 2003 जब केबल टीवी और म्यूज़िक चैनल्स का दौर था। ये वही वक्त था जब रीमिक्स गानों का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। पुराने हिट गानों को नए बीट्स और ग्लैमरस वीडियोज़ के साथ पेश करना उस समय का सबसे बड़ा ट्रेंड था। और ऐसे ही दौर में आया एक गाना जिसने पूरे देश में नया म्यूजिक वीडियो दिया। इस गाने ने पॉपुलैरिटी का रिकॉर्ड बना दिया था। गाने के बोल थे ‘चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी’। इसके वीडियो में तीन लड़कियां नजर आई थीं जिन्हें पसंद किया गया था।

रीमिक्स सॉन्ग

1971 में एक फिल्म आई थी ‘कारवां’ इस फिल्म में ये गाना था जो जितेंद्र और अरुणा ईरानी पर फिल्माया गया था। लेकिन 2003 में इसका रीमिक्स वर्जन आया और इस बार इस गाने में जितना शानदार म्यूज़िक का था, उतनी ही चर्चा इसके वीडियो की भी थी। हैरी आनंद ये रीमिक्स सॉंन्ग तैयार किया था। इस गाने में तीन खूबसूरत लड़कियां नजर आई थीं जिनके नाम थे निगार खान, निशा कोठारी और एक मॉडल जिसकी अधिक जानकारी मौजूद नहीं है। उस वक्त के हिसाब से इस वीडियो को बेहद बोल्ड माना गया था, और इसी वजह से ये गाना खूब पॉपुलर हुआ और विवादों में भी रहा।

निगार खान- इस गाने की सबसे चर्चित चेहरा

निगार, 18 जुलाई 1984 को ईरान में जन्मी निगार नॉर्वे में पली-बढ़ी हैं। वे पर्शियन, टर्किश, नॉर्वेजियन और उर्दू भाषा बोलती हैं। भारत आने के बाद निगार को ‘चढ़ती जवानी’ के इस रीमिक्स में काम करने का मौका मिला और इसी गाने से उन्हें जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद वो कई रीमिक्स वीडियोज़ और फिल्मों में नजर आईं। 2004 में आई फिल्म रुद्राक्ष में उन्होंने पोल डांसर का रोल किया था, जिसके लिए उन्होंने लंदन से ट्रेनिंग ली थी। उसी साल उनकी मुलाकात एक्टर साहिल खान से हुई और दोनों ने शादी कर ली। हालांकि जल्द ही रिश्ता टूट गया।

निगार का नाम विवादों से भी जुड़ा रहा। साल 2005 में फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए वर्क परमिट लेने के आरोप में उन्हें भारत से वापस नॉर्वे भेज दिया गया। वहीं उन पर एक टॉपलेस फोटोशूट के आरोप भी लगे, जिन्हें उन्होंने झूठा बताया। आज निगार खान लंदन में रहती हैं और फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं।

निशा कोठारी- जिनकी किस्मत ने पलट खाई

‘चढ़ती जवानी’ के इस हॉट वीडियो में दूसरी मॉडल थीं निशा कोठारी। पश्चिम बंगाल में जन्मी और दिल्ली में पली-बढ़ी निशा कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग करने लगी थीं। इसी दौरान उन्हें इस रीमिक्स गाने में काम करने का मौका मिला और देखते ही देखते वो ऑडियंस के बीच मशहूर हो गई। उसी साल उन्हें आर माधवन के अपोजिट एक तमिल फिल्म जय जय में काम मिला, जिसमें उनका नाम प्रियंका कोठारी लिखा गया। बाद में मशहूर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने निशा को जेम्स, सरकार, शिवा, आग और साइको जैसी फिल्मों में मौका दिया। 2006 में द किलर में इमरान हाशमी और इरफान खान के साथ लीड रोल में नज़र आईं निशा, लेकिन धीरे-धीरे बॉलीवुड से दूर हो गईं। उन्होंने दिल्ली के एक बिज़नेसमैन से शादी की और अब अंजली वर्मा के नाम से जानी जाती हैं।

