प्राइवेट पार्ट में रॉड डालने की धमकी, न्यूड फोटो से किया ब्लैकमेल; सेलिना जेटली के पति पर 7 संगीन आरोप

सेलिना जेटली ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस किया है। इस मामले में सेलिना की तरफ से पीटर हॉग पर काफी संगीन आरोप लगाए गए हैं। सेलिना का आरोप है कि उनके पति का टॉर्चर हनीमून से ही शुरू हो गया था। दिल्ली गैंगरेप केस के बाद सेलिना के पति ने उन्हें धमकाना शुरू किया कि प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल देंगे। इतना ही नहीं वह बच्चों के सामने उन्हें गंदी गालियां देते, दूसरे मर्द के साथ सोने को कहते और सेलिना की न्यूड फोटोज लेकर उन्हें ब्लैक मेल भी किया।

तीन बच्चों की मां हैं सेलिना मंगलवार को यह जानकारी सामने आई थी कि एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हॉग के खिलाफ मुंबई की एक कोर्ट में घरेलू हिंसा का केस किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के पास सेलिना के कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें उन्होंने पति पर बेहद शॉकिंग आरोप लगाए हैं। सेलिना और पीटर हॉग की शादी साल 2010 में हुई थी। पीटर ऑस्ट्रेलियन आंत्रप्रिन्योर हैं। दोनों के तीन बच्चे हैं। विंस्टन और विराज ट्विन्स हैं। उनका जन्म साल 2012 में हुआ था। 2017 में ऑर्थर का जन्म हुआ और हार्ट की दिक्कत की वजह से सेलिना के एक बेटे शमशेर का निधन हो चुका है। सेलिना ने आरोप लगाया है कि पीटर ने उन्हें बच्चों के सामने 'Wh**e' कहा। सेलिना ने बताया कि शादी के दौरान भी पीटर ने महंगे तोहफे मांगे थे। सेलिना ने अपनी शादी में फिजिकल, इमोशनल और सेक्शुअल अब्यूज के कई शॉकिंग आरोप लगाए हैं, यहां हैं इनमें से 7 रोंगटे खड़े करने वाले आरोप।

1. महंगे तोहफों की मांग सेलिना ने बताया कि उनके पति पीटर बहुत ही आत्ममुग्ध इंसान है। उन्हें बच्चों और बीवी से कोई हमदर्दी नहीं है। उन्होंने शिकायत में लिखा है कि पीटर को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वह शराबी हैं। सेलिना का आरोप है कि पीटर ने शादी में उनसे और उनके परिवार से महंगे तोहफे मांगे थे। डॉक्युमेंट के मुताबिक, पीटर ने सेलिना के परिवार से लग्जरी कपड़े, कफलिंक्स,जूलरी की मांग की थी। सेलिना के परिवार ने उन्हें 6,00,000 रुपये के डिजाइनर कफलिंक्स और 10,00,000 रुपये की जूलरी दी थी।'





2.हनीमून पर पीरियड्स पर बवाल सेलिना ने आरोप लगाया कि इटली में हनीमून के वक्त ही पीटर ने बवाल कर दिया था। सेलिना के डॉक्युमेंट में है, 'उनको मेंस्ट्रुअल क्रैंप्स हो रहे थे। सेलिना ने डॉक्टर के पास ले जाने को कहा तो पीटर गुस्से से भर गए, उन पर चिल्लाए और शराब का ग्लास दीवार पर दे मारा।'

3.डिलीवरी के बाद घर से निकाला सेलिना ने पीटर से कहा था कि जब तक उनके टांके ठीक ना हो जाएं तो पैटर्निटी लीव लेकर बच्चों की देखरेख में मदद कर दें। शिकायत में बताया गया है कि ये ट्विन्स बच्चे होने के तीन हफ्ते बाद की घटना है, 'पीटर ने सेलिना की कलाई पकड़ी और अपार्टमेंट से ये कहते हुए निकाल दिया, 'मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ।' सेलिना ब्रेस्टफीडिंग वाले कपड़ों में बाहर खड़ी रही थीं। एक पड़ोसी ने आकर मदद की।'

4.निर्भया गैंगरेप के बाद दी ये धमकी डॉक्युमेंट में लिखा है कि 2012 में दिल्ली गैंगरेप के बाद पीटर ने सेलिना को सेक्शुअली अब्यूज किया। डॉक्युमेंट के मुताबिक, 'उस घटना को जानने के बाद, जब भी उन दोनों के बीच झगड़ा होता तो पीटर धमकी देता कि वह सेलिना की वजाइना में रॉड डाल देगा। और कहता है कि वह इसी के काबिल हैं। इस तरह की बातों से सेलिना बहुत डर जाती थीं।'

5.दूसरे मर्दों के साथ सोने के कहता था पति लीगल डॉक्युमेंट में लिखा है, 'बेशर्मी से पीटर ने उसे बस सेक्शुअल ऑब्जेक्ट बनाकर रखा था। 2014 से 2015 के वक्त वह कहने लगा कि सेलिना को उनकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक सदस्य के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने चाहिए, ताकि उसकी तरक्की हो सके।'





6.अननैचुरल सेक्स की करता था डिमांड सेलिना के डॉक्युमेंट में शिकायत है कि पीटर अपनी शर्तों पर शारीरिक संबंध चाहता था। वह सेलिना को सीढ़ियों के ऊपर अपनी स्टडी में बुलाता था, वहां अपनी मनमर्जी करता था और अननैचुरल सेक्शुअल ऐक्ट जैसे ऐनल सेक्स करता था।