नो एंट्री में सलमान संग काम करने को लेकर सेलिना बोलीं- वह लड़कियों को लेकर प्रोटेक्टिव थे और...

सेलिना जेटली ने नो एंट्री को लेकर अपनी जर्नी के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि सलमान खान और अनिल कपूर के साथ काम करने का उनका कैसा एक्सपीरियंस था।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 09:35 AM
नो एंट्री 2 बन रही है और ऐसे में फैंस पहले पार्ट को काफी मिस कर रहे हैं। नो एंट्री फिल्म सुपरहिट थी जिसमें अनिल कपूर, सलमान खान, फरदीन खान, सेलिना जेटली, लारा दत्ता, ईशा देओल और बिपाशा बसु थीं। अब फिल्म का दूसरा पार्ट आ रहा है तो सेलिना ने अब पुराने किस्सों को शेयर किया और सलमान-अनिल को लेकर भी बताया कि दोनों कैसे थे।

अनिल को लेकर बोलीं

सेलिना ने कहा, 'हम साउथ अफ्रीका में शूटिंग कर रहे थे केप टाउन के एक खूबसूरत विला में। मेरा पहला सीन फिल्म का फेमस लिविंग रूम सीन था जिसमें अनिल कपूर का किरदार अपनी पत्नी से बात करते हुए सोचता है, लेकिन वो फिर मेरा हो जाता है और वह हैरान होकर बेहोश हो जाते हैं। सेलिना ने बताया कि कैसे अनिल कपूर ने उन्हें हमेशा कम्फर्टेबल फील करवाया है।'

सेलिना ने कहा, 'यह काफी अलग और अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए क्योंकि मैं न्यूकमर थी और इंडियन सिनेमा के बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रही थी। अलिन जी ने मुझसे एक बार पूछा कि क्या यह मेरे रियल बाल हैं और मैंने कहा हां तो वह हैरान हो गए थे कि कैसे मैंने आज तक अपने बालों को मेंटेन करके रखा है और उन्हें शॉर्ट नहीं रखे।'

सलमान थे लड़कियों को लेकर प्रोटेक्टिव

सलमान के साथ काम करने को लेकर अनिल ने कहा, ‘वह काफी अलग एनर्जी लेकर आते थे सेट पर जबकि वह खुद 2 दूसरी फिल्मों में बिजी होते थे। सलमान इसके साथ ही काफी फनी थे और लड़कियों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव रहते थे।’

नो एंट्री 2 के सीक्वल पर सेलिना ने कहा कि उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच तो नहीं किया, लेकिन वह ओरिजनल पार्ट का हिस्सा रहकर काफी गर्व फील कर रही हैं। सेलिना ने कहा, पहला पार्ट बड़ी हिट थी और आज भी लोगों के दिल में जिंदा है।

