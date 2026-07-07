सेलिना जेटली ने पति पर शोषण और हिंसा के केस के बीच लड़कियों को दी जरूरी सलाह, शादी के पहले…
सेलिना जेटली शादी के बुरे अनुभव से गुजर रही हैं। वह पति पर घरेलू हिंसा और शोषण के गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। अब उन्होंने लड़कियों से कहा है कि आपके पर्सनल अचीवमेंट्स या डिग्री कुछ काम नहीं आता।
सेलिना जेटली और उनके पति पीटर हॉग के बीच तलाक का मामला कोर्ट में है। वह उन पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। इस बीच सेलिना ने शादी करने जा रही लड़कियों को एक सीख दी है। साथ ही बताया कि कैसे घरेलू हिंसा शुरू होती है तब आपको कुछ समझ नहीं आता और धीरे-धीरे आपको आदत पड़ जाती है।
सेलिना की सलाह
सेलिना इंडिया टुडे से बात कर रही थीं। उन्होंने लड़कियों को सलाह दी, 'मैं लड़कियों से कहूंगी कि अगर आपके पास अपनी संपत्ति है तो शादी से पहले एग्रीमेंट कर लें। अपने असेट हमेशा अलग रखें क्योंकि आखिर में बात इसी पर आ जाती है। सारा प्यार, सारी केयर, साथ रहने के सारे वादे, बच्चे, मौत, जिंदगी सब कुछ असेट पर आकर खत्म होता है। यही मेरे दिल के लिए सबसे बड़ा दर्द था।'
चाहती थीं भरा-पूरा घर
सेलिना ने बताया कि उनको 15वीं वेडिंग ऐनिवर्सरी में गिफ्ट के तौर पर उनके पति पीटर हॉग ने तलाक के पेपर्स दिए थे। सेलिना ने एनडीटीवी से भी अपनी अब्यूजिव मैरिज पर बात की। वह बोलीं, 'मैं चाहती थी कि बच्चों से भरा घर हो, भरा-पूरा परिवार हो। इसी तरह के परिवार में मैं बड़ी हुई हूं। शादी बहुत पवित्र थी। शादी की वैल्यू थी। शादी कठिन थी और ये रोज का झगड़ा बन गई।'
गलत शादी के लिए खुद जिम्मेदार
सेलिना ने गलत शादी पर किसी को नहीं बल्कि खुद को दोष दिया। बोलीं, 'मैंने समझने में भूल की जिसकी वजह से गलत फैसला लिया। मैं जिम्मेदार हूं क्योंकि ये पहला शब्द है जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया।'
अचीवमेंट हिंसा से नहीं बताते
वह आगे बोलती हैं, 'पर्सनल लेवल पर आपके जो भी अचीवमेंट हों वो आपको हिंसा से नहीं बचाते। आपकी पब्लिक इमेज भी नहीं बचाती। अच्छी डिग्री भी नहीं बचा पाती और मैं धीरे-धीरे ऐसी शादी में टूटती गई।'
पड़ जाती है शोषण की आदत
सेलिना ने बताया, 'हिंसा और शोषण रोतोरात नहीं होता। यह प्यार से शुरू होता है। यह इंटेंसिटी के साथ शुरू होता है। यह प्रॉमिस के साथ शुरू होता है। पहली बार में ये अंदर से आपको हिलाता है। दूसरा, पांचवां कन्फ्यूज करता है। 10वें में आप रोते हो। 15वें तक आदत पड़ जाती है।' सेलिना ने कहा कि वह पर्दे पर कमबैक करना चाहती हैं। क्योंकि जिस सिचुएशन में हैं वहां या तो हार मान लें या मर जाएं। इसके अलावा किसी ऐसी चीज की तरफ मुड़ें जो उन्हें हील कर दे। यह काम उनका क्राफ्ट यानी एक्टिंग ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि यही उन्हें बचा सकता है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
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