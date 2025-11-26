Hindustan Hindi News
तुम मेरी मेड लगती हो, चेहरा बिगाड़ दूंगा… वकील ने बताया, सेलिना जेटली ने क्यों किया पति के खिलाफ केस

तुम मेरी मेड लगती हो, चेहरा बिगाड़ दूंगा… वकील ने बताया, सेलिना जेटली ने क्यों किया पति के खिलाफ केस

संक्षेप:

Celina Jaitly Case: सेलिना जेटली की वकील ने बताया है कि ऐसा क्या था जिससे मजबूर होकर सेलिना को अपने पति के खिलाफ केस करना पड़ा। उन्होंने बताया कि पीटर सेलिना के साथ किस तरह की हरकतें करता था।

Wed, 26 Nov 2025 09:26 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सेलिना जेटली अपने पति पीटर हॉग पर घरेलू हिंसा का केस कर चुकी हैं। उन्होंने अपने नुकसान के एवज में 50 करोड़ रुपये और कई दूसरे खर्चों की मांग की है। अब सेलिना की लीगल टीम ने इश केस की और डिटेल दी है। बताया है कि सेलिना इस प्रताड़ना देने वाली शादी में फंसी हुई हैं और अपने बच्चों की कस्टडी पाने की ठान रखी है। लॉयर ने बताया कि सेलिना डिप्रेशन में थी तो पति ने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। वह उन्हें मेड कहकर बेइज्जत करते थे।

लंबे समय से चल रहा शोषण

सेलिना की तरफ से करंजवाला एंड कंपनी केस लड़ रही है। फर्म की प्रिसिंपल असोसिएट निहारिका करंजवाला मिश्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स को केस के बारे में बताया, 'यह घरेलू हिंसा का केस है। उनकी शादी में लंबे समय से शारीरिक और मानसिक क्रूरता, जोर-जबरदस्ती और चालबाजी रही है। इसके अलावा सेलिना को फाइनैंशियल रूप से कंट्रोल करना और दूसरे लोगों से अलग करने का भी मामला है, खासकर 2017 में जबसे उनके पेरेंट्स की डेथ हुई है।'

बहलाकर प्रॉपर्टी की अपने नाम

निहारिका ने बताया कि मुंबई में उनके फ्लैट के लिए एक अलग से सिविल प्रोसीडिंग चल रही है। निहारिका बताती हैं, '2017 में पेरेंट्स और एक बच्चे के निधन के बाद जब वह कठिन दौर से गुजर रही थीं तो उन्हें दुख की वजह से कुछ वक्त तक डिप्रेशन रहा। पीटर ने सेलिना को बहलाकर उनकी मुंबई की प्रॉपर्टी अपने नाम करने पर मजबूर किया। इस तरह का व्यवहार उनकी शादी चलता रहा है। आखिरकार एक पॉइंट आ गया जहां बहुत हो गया तो सेलिना वहां से आ गईं और लड़ने का फैसला लिया।'

चेहरा खराब करने की देता था धमकी

निहारिका ने बताया कि सेलिना के साथ शारीरिक शोषण भी किया गया। वह इस साल अक्तूबर में मुंबई वापस भागकर आई हैं। निहारिका ने दावा किया, 'पीटर लगातार उन्हें धमका रहा था। बहुत क्रूरता से पेश आ रहा था। जब वे दोनों साथ में बाहर जाते तो बोलता, 'तुम मेरी मेड जैसी दिखती हो और लोग सोचेंगे कि मैं हाउसहेल्प के साथ घूम रहा हूं।' वह धमकी देता था, 'मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा।' उनकी शादी बहुत कठिनाई भरी रही है।'

बच्चों से कर सकती हैं एक घंटे बात

निहारिका ने बताया कि सेलिना के बच्चे ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं। उनकी कस्टडी का केस भी फाइल किया गया है। पीटर ने ऑस्ट्रेलिया में तलाक का केस किया है जिसे सेलिना लड़ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया कोर्ट ने सेलिना को अपने बच्चों से बात करने के लिए रोज एक घंटे का समय दिया है।

