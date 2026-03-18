सेलिना जेटली को जिंदगी ने दिए एक के बाद 3 झटके, यहां पढ़ें उनकी जिंदगी की दर्दभरी कहानी

सेलिना जेटली काफी लंबे समय से अपने भाई की रिहाई के लिए लंबे समय से परेशान हैं और कई पोस्ट लिख रही हैं। अब उनके भाई ने सेलिना से मदद लेने से मना कर दिया। चलिए जानते हैं पूरा मामला।

सेलिना जेटली काफी समय से अपनी फिल्मों के लिए नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी में मचे घमासान के चलते सुर्खियों में हैं। पति पीटर हाग के साथ विवाद के बाद अब सगे भाई ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में उनसे दूरी बना ली। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में जो हुआ वो किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं था। सेलिना अपने भाई विक्रांत जेटली को यूएई की हिरासत से छुड़ाने के लिए महीनों से कानूनी लड़ाई लड़ रही थीं। उन्होंने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय पर सुस्ती का आरोप लगाया था लेकिन कहानी तब पलट गई जब सरकारी की ओर से बताया गया कि विक्रांत ने अपनी बहन से किसी भी प्रकार की बातचीत और मदद लेने से इनकार कर दिया है।

क्या है सेलिना जेटली के भाई का मामला विक्रांत जेटली भारतीय सेना के एक रिटायर्ड मेजर हैं। वह साल 2016 से यूएई में रह रहे थे और वहां मातिटी ग्रुप (MATITI Group) नाम की कंपनी में काम क रहे थे। यह कंपनी मुख्य रूप से कंसल्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग के क्षेत्र में काम करती है। रिपोर्ट के अनुसार, उनके भाई को 6 सितंबर 2024 को यूएई में अचानक हिरासत में ले लिया गया था। सेलिना ने आरोप लगाया था कि उनके भाई को अवैध रूप से अगवा और कैद किया गया है। उन्होंने विदेश मंत्रालय पर भी आरोप लगाया था कि एक साल बीत जाने के बाद भी मंत्रालय उनके भाई की कानूनी स्थिति और हेल्थ से जुड़ी जानकारी नहीं जुटा पा रहा।

विक्रांत के लिए सेलिना की लड़ाई सेलिना ने अपने भाई की रिहाई के लिए सोशल मीडिया से लेकर कानूनी गलियारों तक लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। उनकी चिंता विशेष रूप से क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति और भाई की सुरक्षा को लेकर थी। अब विक्रांत ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों से साफ कह दिया कि वह अपनी बहन से बात नहीं करना चाहते। सेलिना ने जिस नामी कानूनी फर्म से भाई के लिए केस लड़ने का इंतजाम किया थ विक्रांत ने उसे भी लेने से मना कर दिया। विक्रांत ने अदालत को संदेश भेजा कि उनके लीगल रिप्रेजेंटेशन का फैसला केवल उनकी पत्नी करेंगी, बहन नहीं।



भाई ने भी सेलिना से झाड़ा पल्ला केंद्र सरकार की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने हाई कोर्ट को बताया कि भारतीय दूतावास के अधिकारी विक्रांत से अब तक 9 बार मिल चुके हैं। विक्रांत ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी बहन से बात नहीं करना चाहते और अपनी कानूनी नुमाइंदगी का फैसला केवल अपनी पत्नी पर छोड़ना चाहते हैं। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने सेलिना के वकील से पूछा, 'जब भाई खुद कह रहा है कि उसे बहन से कोई मतलब नहीं, तो अब आपका इस याचिका पर क्या अधिकार रह जाता है? इसके साथ ही कोर्ट ने सेलिना की याचिका बंद कर दी। हालांकि सेलिना ने इस पर एक पोस्ट डाला और कोर्ट और भारत सरकार का आभार जताया है। उन्होंने लिखा है कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं तो भाई की सुरक्षा के लिए चिंतित थीं। अब पता चल गया है कि भाई की सुरक्षा के लिए प्रक्रिया चल रही है तो राहत है।





घरेलू हिंसा और कानूनी पचड़ा सेलिना जेटली की जिंदगी में बीते कुछ सालों से काफी उतार-चढ़ाव चल रहे हैं। 2011 में होटल व्यवसायी पीटर हाग से शादी करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड को लगभग अलविदा कह दिया था। पिछले दिनों खबर आई थी कि सेलिना की शादीशुदा जिंदगी में भी सबकुछ ठीक नहीं है। सेलिना ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा चुकी हैं। सेलिना ने आरोप लगाया है कि शादी के 14-15 वर्षों के दौरान उन्हें बार-बार शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति ने उनकी मर्जी के बिना उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींचीं।





सेलिना की बॉलीवुड एंट्री सेलिना जेटली ने अपने करियर की शुरुआत साल 2001 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीतकर की थी। इसके बाद 2003 में उन्होंने जानशीं फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया। सेलिना नो एंट्री, अपना सपना मनी मनी और गोलमाल रिटर्न्स जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं।।