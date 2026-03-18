सेलिना जेटली को जिंदगी ने दिए एक के बाद 3 झटके, यहां पढ़ें उनकी जिंदगी की दर्दभरी कहानी
सेलिना जेटली काफी लंबे समय से अपने भाई की रिहाई के लिए लंबे समय से परेशान हैं और कई पोस्ट लिख रही हैं। अब उनके भाई ने सेलिना से मदद लेने से मना कर दिया। चलिए जानते हैं पूरा मामला।
सेलिना जेटली काफी समय से अपनी फिल्मों के लिए नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी में मचे घमासान के चलते सुर्खियों में हैं। पति पीटर हाग के साथ विवाद के बाद अब सगे भाई ने भी दिल्ली हाई कोर्ट में उनसे दूरी बना ली। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में जो हुआ वो किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं था। सेलिना अपने भाई विक्रांत जेटली को यूएई की हिरासत से छुड़ाने के लिए महीनों से कानूनी लड़ाई लड़ रही थीं। उन्होंने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय पर सुस्ती का आरोप लगाया था लेकिन कहानी तब पलट गई जब सरकारी की ओर से बताया गया कि विक्रांत ने अपनी बहन से किसी भी प्रकार की बातचीत और मदद लेने से इनकार कर दिया है।
क्या है सेलिना जेटली के भाई का मामला
विक्रांत जेटली भारतीय सेना के एक रिटायर्ड मेजर हैं। वह साल 2016 से यूएई में रह रहे थे और वहां मातिटी ग्रुप (MATITI Group) नाम की कंपनी में काम क रहे थे। यह कंपनी मुख्य रूप से कंसल्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग के क्षेत्र में काम करती है। रिपोर्ट के अनुसार, उनके भाई को 6 सितंबर 2024 को यूएई में अचानक हिरासत में ले लिया गया था। सेलिना ने आरोप लगाया था कि उनके भाई को अवैध रूप से अगवा और कैद किया गया है। उन्होंने विदेश मंत्रालय पर भी आरोप लगाया था कि एक साल बीत जाने के बाद भी मंत्रालय उनके भाई की कानूनी स्थिति और हेल्थ से जुड़ी जानकारी नहीं जुटा पा रहा।
विक्रांत के लिए सेलिना की लड़ाई
सेलिना ने अपने भाई की रिहाई के लिए सोशल मीडिया से लेकर कानूनी गलियारों तक लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। उनकी चिंता विशेष रूप से क्षेत्रीय युद्ध की स्थिति और भाई की सुरक्षा को लेकर थी। अब विक्रांत ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों से साफ कह दिया कि वह अपनी बहन से बात नहीं करना चाहते। सेलिना ने जिस नामी कानूनी फर्म से भाई के लिए केस लड़ने का इंतजाम किया थ विक्रांत ने उसे भी लेने से मना कर दिया। विक्रांत ने अदालत को संदेश भेजा कि उनके लीगल रिप्रेजेंटेशन का फैसला केवल उनकी पत्नी करेंगी, बहन नहीं।
भाई ने भी सेलिना से झाड़ा पल्ला
केंद्र सरकार की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने हाई कोर्ट को बताया कि भारतीय दूतावास के अधिकारी विक्रांत से अब तक 9 बार मिल चुके हैं। विक्रांत ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी बहन से बात नहीं करना चाहते और अपनी कानूनी नुमाइंदगी का फैसला केवल अपनी पत्नी पर छोड़ना चाहते हैं। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने सेलिना के वकील से पूछा, 'जब भाई खुद कह रहा है कि उसे बहन से कोई मतलब नहीं, तो अब आपका इस याचिका पर क्या अधिकार रह जाता है? इसके साथ ही कोर्ट ने सेलिना की याचिका बंद कर दी। हालांकि सेलिना ने इस पर एक पोस्ट डाला और कोर्ट और भारत सरकार का आभार जताया है। उन्होंने लिखा है कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं तो भाई की सुरक्षा के लिए चिंतित थीं। अब पता चल गया है कि भाई की सुरक्षा के लिए प्रक्रिया चल रही है तो राहत है।
घरेलू हिंसा और कानूनी पचड़ा
सेलिना जेटली की जिंदगी में बीते कुछ सालों से काफी उतार-चढ़ाव चल रहे हैं। 2011 में होटल व्यवसायी पीटर हाग से शादी करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड को लगभग अलविदा कह दिया था। पिछले दिनों खबर आई थी कि सेलिना की शादीशुदा जिंदगी में भी सबकुछ ठीक नहीं है। सेलिना ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा चुकी हैं। सेलिना ने आरोप लगाया है कि शादी के 14-15 वर्षों के दौरान उन्हें बार-बार शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति ने उनकी मर्जी के बिना उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींचीं।
सेलिना की बॉलीवुड एंट्री
सेलिना जेटली ने अपने करियर की शुरुआत साल 2001 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीतकर की थी। इसके बाद 2003 में उन्होंने जानशीं फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया। सेलिना नो एंट्री, अपना सपना मनी मनी और गोलमाल रिटर्न्स जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं।।
बेटे के निधन के बाद डिप्रेशन
सेलीना जब करियर के पीक पर थीं तो साल 2011 में ऑस्ट्रियाई बिजनेसमैन पीटर हाग से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली ऑस्ट्रिया में रहने लगीं। सेलिना के तीन बेटे हैं। उनके एक बेटे शमशेर का निधन हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो चुका है। बेटे के गुजरने के बाद वह लंबे समय तक डिप्रेशन में रही थीं। बीते साल वह अपनी शादीशुदा जिंदगी के टॉर्चर की वजह से भी चर्चा में थीं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।