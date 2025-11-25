Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडCelina Jaitly accuses Austrian husband Peter Haag of domestic violence seeks 50 crore rs for losses
सेलिना जेटली ने पति पीटर हॉग पर लगाए घरेलू हिंसा सहित कई गंभीर आरोप, मांगे 50 करोड़ रुपये

सेलिना जेटली ने पति पीटर हॉग पर लगाए घरेलू हिंसा सहित कई गंभीर आरोप, मांगे 50 करोड़ रुपये

संक्षेप:

Celina Jaitly: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हॉग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पति ने फिजिकली, मेंटली और सेक्शुअली प्रताड़ित किया है।

Tue, 25 Nov 2025 02:31 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हॉग पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। मुंबई (अंधेरी) के जूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास सेलिना के पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस आने की रिपोर्ट्स हैं। सेलिना ने अपने पति पर घरेलू हिंसा के अलावा कई और गंभीर आरोप लगाए हैं और 50 करोड़ रुपये की मांग की है। उन्होंने तीनों बच्चों की कस्टडी भी मांगी है जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में उनके पति के पास हैं। इस मामले पर सेलिना की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है।

सेलिना ने मांगे 50 करोड़

पीटर हॉग ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को जूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास), एससी ताड्ये के समक्ष सेलिना जेटली के पति पीटर हॉग के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस वेरिफिकेशन और नोटिस के लिए आया था। एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सेलिना जेटली ने अपनी इनकम के सोर्स और प्रॉपर्टी के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए 50 करोड़ रुपये की मांग की है।

पति पर लगाए हैं ये गंभीर आरोप

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, 47 साल की सेलिना ने याचिका में अपने 48 साल के पति पीटर हाग को आत्ममुग्ध, खुद में ही खोया रहने वाला इंसान बताया है। सेलिना का कहना है कि पति के मन में उनके या बच्चों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। सेलिना का यह भी आरोप है कि उनके पति ने इमोशनल, फिजिकल, सेक्शुअल और मौखिक रूप से उन्हें बहुत प्रताड़ित किया है। इस वजह से उन्हें अपना ऑस्ट्रेलिया का घर छोड़कर भारत भागकर आना पड़ा। सेलिना ने 10 करोड़ रुपये मंथली मेंटेनेंस की मांग की है। साथ ही कोर्ट से गुजारिश की है कि पीटर को उनके मुंबई वाले घर ना आने दिया जाए। सेलिना के तीनों बच्चो ऑस्ट्रेलिया में पीटर हॉग के पास हैं, उन्होंने बच्चों की कस्टडी भी मांगी है।

कब हुई थी सेलिना और पीटर हॉग की शादी

सेलिना जेटली ने साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया के होटेलियर, आंत्रप्रिन्योर पीटर हॉग से शादी की थी। उन्होंने 2012 में ट्विन्स को जन्म दिया। फिर दोबारा उनके ट्विन्स हुए जिनमें से एक बच्चे की मौत हो गई। सेलिना इस वजह से काफी परेशान रही थीं।

भाई की वजह से भी परेशान हैं सेलिना

सेलिना जेटली पूर्व मिस इंडिया विनर रह चुकी हैं। बीते कुछ वक्त से वह अपने भाई मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत जेटली की वजह से परेशान हैं। उनका कहना है कि सितंबर 2024 से यूएई में उनके भाई को अवैध तरीके से हिरासत में लेकर रखा गया है। सेलिना काफी वक्त से अपने भाई से जुड़े पोस्ट कर रही हैं। इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्राल्य की तरफ से कहा गया था कि भारतीय अधिकारी सेलिना जेटली के भाई की मदद के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं।

