रणबीर-सलमान खान के हेयर ट्रांसप्लांट पर डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताई ये बात, बोले-दुबई में करवाया ट्रीटमेंट

रणबीर-सलमान खान के हेयर ट्रांसप्लांट पर डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताई ये बात, बोले-दुबई में करवाया ट्रीटमेंट

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर, सलमान खान ने हेयर ट्रांसप्लांट कई बार करवाया है। इस बारे में सेलिब्रिटीज के डर्मेटोलॉजिस्ट ने खुलकर बात की है। उन्होंने ये भी बताया किस एक्टर के उनके नेचुरल बाल हैं।

Mon, 10 Nov 2025 08:13 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर्स अपनी एक्टिंग के साथ खूबसूरत लुक्स के लिए भी मशहूर हैं। फिल्मों में इन एक्टर्स को अपनी घनी जुल्फों पर हाथ फेरते, स्टाइल मारते देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कई बड़े एक्टर्स गंजेपन की समस्या से जूझते हैं। ऐसे में गंजापन छुपाने के लिए इन एक्टर्स को हेयर ट्रांसप्लांट जैसी मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना होता है। हाल में इस बारे में बॉलीवुड एक्टर्स के डर्मेटोलॉजिस्ट रहे डॉक्टर गौरंग कृष्णा ने खुलकर बात की। उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाले एक्टर्स की लिस्ट में रणबीर कपूर, सलमान खान जैसे एक्टर्स का नाम लिया।

हेयर ट्रांसप्लांट

सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत डॉक्टर गौरंग कृष्णा ने में बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट अक्सर एक बार में पूरा क्यों नहीं होता। उन्होंने समझाया कि बालों का झड़ना एक प्रगतिशील समस्या है, और हेयर ट्रांसप्लांट गंजेपन का इलाज है, बालों के झड़ने का नहीं। इसका मतलब है कि भविष्य में जिन नए हिस्सों में बाल झड़ सकते हैं, उनका इलाज बाद में किया जाता है। इसके अलावा, कुछ मामलों में शुरुआती सर्जरी के परिणाम संतोषजनक नहीं होते, जिन्हें सुधारने के लिए करेक्शन सेशन की ज़रूरत पड़ती है।

सेलेब्रिटी ने लिया है ट्रीटमेंट

डॉक्टर गौरंग कृष्णा ने रणबीर कपूर के बारे में बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही बालों के पतला होने का अनुभव किया और अब तक कई हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं। डॉक्टर ने कहा, "रणबीर कपूर का हेयर ट्रांसप्लांट उन्होंने कई हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हैं। पहले दो उतने अच्छे नहीं थे; वह थोड़े अप्राकृतिक लग रहे थे। लेकिन अब इसे बेहतर बना दिया गया है, जो देखना बहुत अच्छा है।"

सलमान खान ने दुबई में करवाया हेयर ट्रांसप्लांट

सुपरस्टार सलमान खान पर बात करते हुए, डॉक्टर गौरंग कृष्णा ने कहा कि भाईजान ने सालों में कई बार यह ट्रीटमेंट लियाहै। उन्होंने कहा, "मेरे पास कुछ डेटा है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लोगों से बात करके मिला है, सलमान खान ने लगभग 5 से 6 ट्रांसप्लांट किए गए हैं। ज़्यादातर ट्रांसप्लांट दुबई में हुए हैं, आखिरी एक या दो भारत में हुए हैं।" डॉक्टर ने सलमान खान के लुक को 10 में से 7।5 की रेटिंग दी, हालांकि उन्होंने कहा कि हेयरलाइन थोड़ी बेहतर हो सकती थी। डॉक्टर गौरंग कृष्णा ने शाहरुख खान के बालों की तारीफ की। उन्होंने बताया कि किंग खान के बाल पूरी तरह से नेचुरल हैं।

ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
