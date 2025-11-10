रणबीर-सलमान खान के हेयर ट्रांसप्लांट पर डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताई ये बात, बोले-दुबई में करवाया ट्रीटमेंट

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर, सलमान खान ने हेयर ट्रांसप्लांट कई बार करवाया है। इस बारे में सेलिब्रिटीज के डर्मेटोलॉजिस्ट ने खुलकर बात की है। उन्होंने ये भी बताया किस एक्टर के उनके नेचुरल बाल हैं।

बॉलीवुड एक्टर्स अपनी एक्टिंग के साथ खूबसूरत लुक्स के लिए भी मशहूर हैं। फिल्मों में इन एक्टर्स को अपनी घनी जुल्फों पर हाथ फेरते, स्टाइल मारते देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कई बड़े एक्टर्स गंजेपन की समस्या से जूझते हैं। ऐसे में गंजापन छुपाने के लिए इन एक्टर्स को हेयर ट्रांसप्लांट जैसी मेडिकल प्रक्रिया से गुजरना होता है। हाल में इस बारे में बॉलीवुड एक्टर्स के डर्मेटोलॉजिस्ट रहे डॉक्टर गौरंग कृष्णा ने खुलकर बात की। उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाले एक्टर्स की लिस्ट में रणबीर कपूर, सलमान खान जैसे एक्टर्स का नाम लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हेयर ट्रांसप्लांट सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत डॉक्टर गौरंग कृष्णा ने में बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट अक्सर एक बार में पूरा क्यों नहीं होता। उन्होंने समझाया कि बालों का झड़ना एक प्रगतिशील समस्या है, और हेयर ट्रांसप्लांट गंजेपन का इलाज है, बालों के झड़ने का नहीं। इसका मतलब है कि भविष्य में जिन नए हिस्सों में बाल झड़ सकते हैं, उनका इलाज बाद में किया जाता है। इसके अलावा, कुछ मामलों में शुरुआती सर्जरी के परिणाम संतोषजनक नहीं होते, जिन्हें सुधारने के लिए करेक्शन सेशन की ज़रूरत पड़ती है।

सेलेब्रिटी ने लिया है ट्रीटमेंट डॉक्टर गौरंग कृष्णा ने रणबीर कपूर के बारे में बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही बालों के पतला होने का अनुभव किया और अब तक कई हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं। डॉक्टर ने कहा, "रणबीर कपूर का हेयर ट्रांसप्लांट उन्होंने कई हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हैं। पहले दो उतने अच्छे नहीं थे; वह थोड़े अप्राकृतिक लग रहे थे। लेकिन अब इसे बेहतर बना दिया गया है, जो देखना बहुत अच्छा है।"