निम्मी की मौत के 6 साल बाद भी सुरक्षित नहीं उनकी प्रॉपर्टी, केयरटेकर पर लगा हड़पने का आरोप

निम्मी की मौत के 6 साल बाद भी सुरक्षित नहीं उनकी प्रॉपर्टी, केयरटेकर पर लगा हड़पने का आरोप
गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस निम्मी की मौत के 6 साल बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो रहा है। एक्ट्रेस के केयरटेकर पर प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लगा है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस निम्मी 6 साल पहले दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। उनके निधन के बाद भी एक्ट्रेस की करोड़ों की प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं है। एक्ट्रेस के परिवार वालों ने उनके केयरटेकर पर जबरन एक्ट्रेस के फ्लैट्स को हड़पने और बैंक अकाउंट में जमा पैसों के साथ हेरा फेरी करने का आरोप लगाया है। इस मामले में परिवार के सदस्यो ने मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में केयरटेकर के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।
निम्मी की प्रॉपर्टी पर केयरटेकर ने किया कब्जा
एक्ट्रेस निम्मी के परिवार के सदस्य मोहम्मद यूनुस सलीम दुर्रानी ने हाल में पुलिस में शिकायत दर्ज की है। इस शिकायत में उन्होंने खुद को निम्मी का रिश्तेदार बताया। उन्होंने FIR में बताया कि एक्ट्रेस निम्मी का केयरटेकर असरार अहमद शेख लंबे समय से एक्ट्रेस के घर के हेल्पर और उनके केयरटेकर के रूप में काम करते थे। साल 2007 में निम्मी के पति रजा के निधन के बाद निम्मी अकेली पड़ गई। ऐसे में उनका केयरटेकर पर भरोसा बढ़ गया। एक्ट्रेस ने अपने केयरटेकर के साथ जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाया था। इसके बाद केयरटेकर असरार ही उनके घर से जुड़ा लेनदेन का काम देखने लगा था। परिवार ने आरोप लगाया कि असरार ने इसी भरोसे का फायदा उठाकर एक्ट्रेस की प्रॉपर्टी और पैसों का गलत इस्तेमाल किया।
निम्मी ने खरीदे थे ये दो फ्लैट
शिकायत में आगे बताया गया है कि मुंबई के जुहू के तारा रोड के नेहा अपार्टमेंट ने B-31 और B-32 नंबर के दो फ्लैट को निम्मी और उनके पति ने खरीदा था। इन फ्लैट्स के साथ पार्किंग की जगह भी मिली थी। ये दोनों फ्लैट करीब 7 से 8 करोड़ के बताए जा रहे हैं। एक्ट्रेस की सोने और चांदी की ज्वेलरी, एक कार और बैंक में 1.77 करोड़ की FD भी जमा थी। निम्मी ने मरने से पहले अपनी वसीयत तैयार की थी जिसमें गुरपाल सिंह हरबंस सिंह सचर को वसीयत का निष्पादक बनाया था। वसीयत के मुताबिक एक्ट्रेस ने अपनी संपति, बैंक में जमा पैसे, ज्वेलरी अपने गोद लिए बेटे अली सैयद परवेज और परिवार के लोगों के नाम की थी।
पुलिस कर रही है मामले की जांच
मार्च 2020 में निम्मी का निधन हुआ और उसके कुछ महीने बाद दिसंबर में उनके गोद लिए बेटे सैयद परवेज भी दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी पत्नी सलमा और तीन बच्चे बचे हैं। अब इस मामले में केयरटेकर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने केयरटेकर के खिलाफ कई धाराएं लगाते हुए केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच हो रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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