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Cannes Film Festival 2026: दूसरी बार कान फिल्म फेस्टिवल पहुंची आलिया, बॉल गाउन आउटफिट में आई नजर

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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Cannes Film Festival 2026 कान फिल्म फेस्टिवल 2026 से आलिया भट्ट की पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं। एक्ट्रेस इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए एकदम अलग लुक में नजर आई हैं। तस्वीरों में आलिया खूबसूरत लग रही हैं।

Cannes Film Festival 2026: दूसरी बार कान फिल्म फेस्टिवल पहुंची आलिया, बॉल गाउन आउटफिट में आई नजर

Cannes Film Festival 2026 कान फिल्म फेस्टिवल 2026 की शुरुआत हो चुकी है। आलिया भट्ट इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने के लिए कान पहुंच चुकी हैं। एक्ट्रेस की तस्वीरें और वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें फ्लोरल स्टाइल, स्ट्रैप वाली ट्रेस में प्रिंसेस बने देखा जा सकता है। आलिया एक ब्यूटी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बने कर पहुंची हैं। उन्हें एक खूबसूरत बॉल गाउन में देखा जा सकता है। ये दूसरी बार है जब आलिया कान फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनीं हैं। पहले इसी ब्रांड के लिए ऐश्वर्या राय रेड कार्पेट पर दिख चुकी हैं।

कान फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक आया सामने

कान फिल्म फेस्टिवल के लिए आलिया भट्ट का फर्स्ट लुक बाहर आ गया है। एक्ट्रेस ने अपना लुक एकदम सिंपल रखा है। मिनट ग्रीन बॉल गाउन स्टाइल आउटफिट में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उनके आउटफिट की डिटेलिंग में पत्ते और फूल बने हैं जो आकर्षित कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने इस लुक को पूरा करने के लिए कम से कम मेकअप किया है। हेयरस्टाइल में एक्ट्रेस ने बालों को एक तरफ बांध कर न्यू लुक क्रिएट किया है।

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एयरपोर्ट पर आई थीं नजर

हाल में आलिया को एयरपोर्ट पर ब्लैक आउटफिट और सन ग्लासेस के साथ देखा गया था। इस दौरान एक्ट्रेस ने फैंस के साथ कई तस्वीरें ली और ऑटोग्राफ साइन किए। आलिया के इस नए वीडियो ने कान फिल्म फेस्टिवल में उनके होने को कन्फर्म कर दिया है। ये दूसरी बार है कि आलिया कान फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनने जा रही हैं। इससे पहले पिछले साल 2025 में एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर डेब्यू किया था। आलिया का पिछला लुक भी खूब खबरों में बना रहा था। अब ये दूसरी बार वो ब्रांड को प्रोमोट करने पहुंची हैं। आलिया के रेड कार्पेट पर उतरने का इंतजार हो रहा है।

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आने वाली फिल्में

वर्क फ्रंट की बात करें आलिया दो बड़ी फिल्मों में नजर आ सकती हैं। आलिया ने शरवरी के साथ एक्शन फिल्म एल्फा की शूटिंग की है। ये फिल्म इंडियन एजेंट पर बेस्ड बताई गई है किस्में जबरदस्त एक्शन दिखाया जाएगा। हाल में ये भी खबर आई थी कि धुरंधर की सक्सेस को देखते हुए एल्फा की कहानी में बदलाव किया गया है। पहले फिल्म में रोमांटिक एंगल था लेकिन अब कहानी को बदला गया है। हालांकि, ये न्यूज कन्फर्म नहीं है।

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लव एंड वॉर का इंतजार

लव एंड वॉर आलिया की दूसरी फिल्म है लव एंड वॉर। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म खास होने वाली है। इस फिल्म में रणबीर कपूर और विकी कौशल लीड रोल में होंगे। फिल्म इस साल के अंत तक रिलीज होने वाली है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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Alia Bhatt

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