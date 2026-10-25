मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी से मांगी माफी, मीका बोले- सम्मान जरूरी
सिंगर दलेर मेहंदी और उत्तराखंड के केंद्रीय मंत्री सुबोध उनियाल विवाद में एक नया अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि मंत्री ने सिंगर से माफी मांग ली है।मीका सिंह ने इस मामले को अब खत्म करने की मांग की है।
सिंगर दलेर मेहंदी और उत्तराखंड के केंद्रीय मंत्री सुबोध उनियाल के बीच हुआ विवाद सुर्खियों में बना हुआ था। सिंगर पर शराब पी कर गाना गाने का आरोप लगाया गया था। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हुआ जिसके बाद मीका सिंह, कपिल शर्मा समेत कई सेलेब्रिटीज ने सिंगर के समर्थन में आवाज उठाई थी। इस घटना के बाद अब मंत्री सुबोध उनियाल के माफी मांगने की खबर सामने आई है। मीका सिंह ने इसकी पुष्टि की है।
दलेर मेहंदी से सुबोध उनियाल ने मांगी माफी
आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार मीका सिंह ने कन्फर्म किया है कि केंद्रीय मंत्री सुबोध उनियाल ने उनसे फोन पर माफी मांगी है। इस बारे में मीका ने कहा, मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि दलेर मेहंदी पाजी से जुड़े मामले में सुबोध उनियाल ने माफी मांगी है। कलाकारों और उनकी इज्जत का सम्मान करना बहुत जरूरी है। दलेर पाजी एक सीनियर कलाकार हैं जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने काम से बहुत योगदान दिया है। और हर कलाकार असली सम्मान का हकदार है। मुझे उम्मीद है कि अब हम इस घटना को पीछे छोड़कर आपसी सम्मान और समझ के साथ आगे बढ़ेंगे।'
दलेर मेहंदी के साथ हुए इस व्यवहार के खिलाफ खड़े हो गए थे मीका सिंह
दलेर मेहंदी के साथ हुई इस घटना के विरोध में सबसे पहले मीका सिंह सामने आए थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के व्यवहार की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि मंत्री सुबोध उनियाल को अपने बुरे व्यवहार के लिए दलेर मेहंदी से माफी मांगनी चाहिए। अब माफी मिलने के बाद सिंगर ने मामले को खत्म करने की बात कही है।
दलेर मेहंदी से जुड़ा ये था पूरा मामला
हाल में दलेर मेहंदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले नरेंद्रनगर में हुए एक कुंजापुरी मेले में शामिल हुए थे। यहां सिंगर लाइव परफॉरमेंस देने पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सुबोध उनियाल भी शामिल हुए थे। उन्होंने दलेर मेहंदी की परफॉरमेंस से नाराजगी जताते हुए सिंगर पर शराब पीकर कर परफॉर्म करने का आरोप लगाया था। उन्होंने स्टेज पर पहुंचकर सिंगर पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने ये भी कहा कि सिंगर लिप-सिंकिंग के जरिए परफॉर्म कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद कपिल शर्मा, मीका सिंह, अनुपम खेर समेत इंडस्ट्री के समर्थन में सामने आ गए थे। अब मीका सिंह ने मंत्री जी से माफी मिलने के बाद मामले को खत्म करने की बात कही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी