Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडC Drama on netflix with good imdb rating and romantic scenes Amidst a Snowstorm of Love
नेटफ्लिक्स पर है ये रोमांटिक C Drama, लोगों को आ रहा है पसंद, 7.9 है इसकी IMDb रेटिंग

नेटफ्लिक्स पर है ये रोमांटिक C Drama, लोगों को आ रहा है पसंद, 7.9 है इसकी IMDb रेटिंग

संक्षेप:

Romantic C Drama: नेटफ्लिक्स है? सी-ड्रामा पसंद है? फिर आपको 7.9 रेटिंग वाली ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। इसकी स्टाेरी भी कमाल है और इसमें रोमाटिंग सीन्स भी काफी हैं।

Jan 28, 2026 02:34 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Romantic Series on Netflix: अगर आपको सी-ड्रामा देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम आपको उस चाइनीज सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो नेटफ्लिक्स पर है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग अच्छी है और जिसमें काफी सारे रोमांटिक सीन्स हैं। ये सीरीज साल 2024 में आई थी और इसकी शूटिंग फिनलैंड में हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीरीज का नाम

इस सीरीज का नाम ‘अमिडस्ट ए स्नोस्टॉर्म ऑफ लव’ (Amidst a Snowstorm of Love) है। इसमें यिन गुओ और लिन यिआंग की लव स्टोरी दिखाई गई है। दोनों प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर होते हैं। दोनों की मुलाकात विदेश में एक बर्फीली रात में होती है। पूरी सीरीज इन दोनों के करियर के संघर्ष और उनके बीच पनपते गहरे प्रेम को बिना किसी फालतू ड्रामे के दिखाती है।

अमिडस्ट ए स्नोस्टॉर्म ऑफ लव

आईएमडीबी रेटिंग

इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। इसने चीन के लोकप्रिय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म 'Tencent' पर रिकॉर्ड तोड़ व्यूज हासिल किए थे। MyDramaList जैसे पोर्टल्स पर इसे 8.6/10 रेटिंग मिली है। अगर आप ये सीरीज देखना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज देख सकते हैं। ये सीरीज इंग्लिश या हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंग्लिश सब-टाइटल्स दिए हुए हैं।

क्यों देखनी चाहिए ये सीरीज?

ये सीरीज उन लोगों के लिए एक परफेक्ट वॉच है जो 'स्लो-बर्न' रोमांस पसंद करते हैं। इसमें दोनों लीड एक्टर्स को रातों-रात प्यार नहीं होता, बल्कि छोटी-छोटी मुलाकातों और टेक्स्ट मैसेज की वजह से धीरे-धीरे प्यार होता है। इसके कुल 30 एपिसोड्स हैं और इसकी कहानी बाकी चाइनीज ड्रामा से काफी अलग है।

ये भी पढ़ें:सी ड्रामा पसंद है? देखो ये रोमांटिक सीरीज, नेटफ्लिक्स पर कर रही है स्ट्रीम
ये भी पढ़ें:देख डालो ये 7 कोरियन सीरीज, एक की 8.7 है IMDb रेटिंग, तो एक है 2024 का हिट शो
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
OTT Netflix

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।