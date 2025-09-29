यार बिल्डिंग कंप्लेन करेगी… रणबीर कपूर के बर्थडे पर घर के बाहर गेट पर चढ़े पैप्स, एक्टर ने यूं समझाया

रणबीर कपूर के बर्थडे पर पपराज की भीड़ उनकी बिल्डिंग के बाहर इकट्ठी हुई थी। वे लोग रणबीर से अंदर आकर फोटो क्लिक करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन रणबीर ने सिक्योरिटी रीजंस से मना कर दिया।

रणबीर कपूर 28 सितंबर 2025 को 43 साल के हो चुके हैं। उनके बर्थडे से जुड़े कई पोस्ट सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। एक वायरल वीडियो में रणबीर की बिल्डिंग के बाहर भीड़ जुटी है। वह पपराजी से अंदर ना आने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रणबीर ने मीडिया के सामने केक काटा और अंदर से ही कुछ लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए।

पैप्स ने की अंदर आने की रिक्वेस्ट ऋषि कपूर और नीतू सिंह के बेटे रणबीर ने अपना 43वां बर्थडे फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। संडे को उनके घर की बिल्डिंग के बाहर मीडिया पहुंच गई। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पैप्स रणबीर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें अंदर आने दें। वहीं रणबीर समझा रहे हैं कि कॉम्प्लैक्स के अंदर आने की परमिशन नहीं है। रणबीर बोल रहे हैं, 'बिल्डिंग कंप्लेन करेगी।' पैप्स रणबीर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो वह बोलते हैं, 'यार बिल्डिंग में अलाऊ नहीं करेंगे।' इसके बाद लोग आरके-आरके चिल्लाते रहते हैं। रणबीर थैंक यू बोलकर चले जाते हैं।





राहा-आलिया के साथ मना बर्थडे इंस्टाग्राम पर रणबीर की पर्सनल आईडी नहीं है। उन्होंने अपने ब्रैंड पेज से लाइव आकर जन्मदिन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पूरा दिन आलिया और राहा के साथ बिताया और पूरे दिन कुछ नहीं किया। राहा ने रणबीर को 43 किस दिए। साथ ही प्यारा सा बर्थडे कार्ड बनाया जिसमें लिखा था, 'हैपी बर्थडे बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड'।



