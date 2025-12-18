ये है 1957 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, मधुबाला को 10 दिन के शूट के बाद कर दिया गया था बाहर
Guess The Film: आज हम आपको साल 1957 में आई उस ब्लॉकबस्टर हिट के बारे में बता रहे हैं जिसमें से मधुबाला को 10 दिन के शूट के बाद निकाल दिया गया था। फिल्म से मधुबाला को उनके पिता की वजह से निकाला गया था।
आज हम आपको साल 1957 में आई एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म से जुड़ा दिलचस्प किस्सा बता रहे हैं। अगर आप बॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं और उनके पीछे की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको इस फिल्म के बारे में जरूर पता होगा। इस फिल्म से मधुबाला को उनके पिता की एक जिद्द की वजह से बाहर कर दिया गया था। मधुबाला को निकालकर फिल्म में वैजयंती माला को कास्ट किया गया था।
मधुबाला को किया गया था कास्ट
क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है नया दौर। यह फिल्म साल 1957 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म में पहले मधुबाला को कास्ट किया गया था। लेकिन बाद में मधुबाला को फिल्म से बाहर कर दिया गया था।
10 दिन शूट के बाद बाहर कर दी गई थीं मधुबाला
आईएमडीबी पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, इस फिल्म के लिए बीआर चोपड़ा ने मधुबाला को साइन किया था। मधुबाला ने मुंबई में 10 दिन का फिल्म शूट भी किया था, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग के लिए टीम को भोपाल जाना था तो मधुबाला के पिता ने उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी थी।
फिल्म से बाहर करने के पीछे मधुबाला के पिता थे वजह
मधुबाला के पिता ने एक्ट्रेस की हेल्थ का हवाला देते हुए उन्हें भोपाल में शूट के लिए जाने से मना कर दिया था। हालांकि, मधुबाला के पिता मधुबाला और दिलीप कुमार के प्यार को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने उन्हें बाहर जाने नहीं दिया था। मधुबाला के पिता को मनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब वो नहीं माने तो फिल्म से मधुबाला को निकालकर वैजयंती माला को कास्ट कर लिया गया था। इसके बाद मधुबाला के पिता ने कोर्ट में केस कर दिया था। बीआर चोपड़ा ने ये साबित कर दिया था कि भोपाल में फिल्म को शूट करना जरूरी था।
दिलीप कुमार इस फिल्म में मेल लीड में कास्ट किए गए थे। दिलीप कुमार ने शुरुआत में फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद मनोज कुमार ने दिलीप कुमार को फिल्म की कहानी सुनने के लिए मनाया। कहानी सुनने के बाद दिलीप कुमार फिल्म के लिए मान गए थे।
फिल्म में नजर आए थे ये कलाकार
इस फिल्म के डायरेक्टर महाभारत बनाने वाले बीआर चोपड़ा थे। वहीं, फिल्म में दिलीप कुमार, वैजयंती माला, अजित खान, मनमोहन कृष्णा, नासिर हुसैन और जीवन धर जैसे कलाकार नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 3.75 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
