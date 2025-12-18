Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBR Chopra Film Madhubala Was Removed From This 1957 Blockbuster Hit Because of her father dilip kumar love Naya Daur
ये है 1957 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, मधुबाला को 10 दिन के शूट के बाद कर दिया गया था बाहर

ये है 1957 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, मधुबाला को 10 दिन के शूट के बाद कर दिया गया था बाहर

संक्षेप:

Guess The Film: आज हम आपको साल 1957 में आई उस ब्लॉकबस्टर हिट के बारे में बता रहे हैं जिसमें से मधुबाला को 10 दिन के शूट के बाद निकाल दिया गया था। फिल्म से मधुबाला को उनके पिता की वजह से निकाला गया था। 

Dec 18, 2025 12:06 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज हम आपको साल 1957 में आई एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म से जुड़ा दिलचस्प किस्सा बता रहे हैं। अगर आप बॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं और उनके पीछे की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको इस फिल्म के बारे में जरूर पता होगा। इस फिल्म से मधुबाला को उनके पिता की एक जिद्द की वजह से बाहर कर दिया गया था। मधुबाला को निकालकर फिल्म में वैजयंती माला को कास्ट किया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मधुबाला को किया गया था कास्ट

क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है नया दौर। यह फिल्म साल 1957 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म में पहले मधुबाला को कास्ट किया गया था। लेकिन बाद में मधुबाला को फिल्म से बाहर कर दिया गया था।

ये भी पढ़ें:जब एक मर्द के लिए दोस्त से कट्टर दुश्मन बन गईं मधुबाला और मीना कुमारी

10 दिन शूट के बाद बाहर कर दी गई थीं मधुबाला

आईएमडीबी पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, इस फिल्म के लिए बीआर चोपड़ा ने मधुबाला को साइन किया था। मधुबाला ने मुंबई में 10 दिन का फिल्म शूट भी किया था, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग के लिए टीम को भोपाल जाना था तो मधुबाला के पिता ने उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी थी।

मधुबाला

फिल्म से बाहर करने के पीछे मधुबाला के पिता थे वजह

मधुबाला के पिता ने एक्ट्रेस की हेल्थ का हवाला देते हुए उन्हें भोपाल में शूट के लिए जाने से मना कर दिया था। हालांकि, मधुबाला के पिता मधुबाला और दिलीप कुमार के प्यार को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने उन्हें बाहर जाने नहीं दिया था। मधुबाला के पिता को मनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब वो नहीं माने तो फिल्म से मधुबाला को निकालकर वैजयंती माला को कास्ट कर लिया गया था। इसके बाद मधुबाला के पिता ने कोर्ट में केस कर दिया था। बीआर चोपड़ा ने ये साबित कर दिया था कि भोपाल में फिल्म को शूट करना जरूरी था।

ये भी पढ़ें:गौरव तिवारी को मौत से पहले दिखता था 9 साल का बच्चा? भय में खुलेंगे कौन से राज

दिलीप कुमार इस फिल्म में मेल लीड में कास्ट किए गए थे। दिलीप कुमार ने शुरुआत में फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद मनोज कुमार ने दिलीप कुमार को फिल्म की कहानी सुनने के लिए मनाया। कहानी सुनने के बाद दिलीप कुमार फिल्म के लिए मान गए थे।

दिलीप कुमार

फिल्म में नजर आए थे ये कलाकार

इस फिल्म के डायरेक्टर महाभारत बनाने वाले बीआर चोपड़ा थे। वहीं, फिल्म में दिलीप कुमार, वैजयंती माला, अजित खान, मनमोहन कृष्णा, नासिर हुसैन और जीवन धर जैसे कलाकार नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने भारत में 3.75 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है। फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Madhubala

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।