Box Office: रक्षाबंधन पर अजय देवगन की फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ को हुआ फायदा, पीछे रह गए सैयारा के अहान

अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 और अहान सैयारा को रक्षाबंधन का फायदा हुआ है। फिल्मों को त्योहार पर वीक डेज से बेहतर कमाई करने का मौका मिला है।वहीं सिद्धांत चतुर्वेदी की धड़क 2 ऑडियंस को इम्प्रेस करने में फेल हो रही है। जानिए कलेक्शन।

मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी अहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा सैयारा ने रिलीज के तीसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। तीसरे हफ्ते के कलेक्शन में फिल्म को आज रक्षाबंधन का फायदा मिला है। आज फेस्टिवल के दिन यानी 9 अगस्त शनिवार को सैयारा ने 3.35 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। ये फिल्म लगातार कमाई कर रही है। तीन हफ्ते बाद इस फिल्म ने अब तक 314 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अहान और अनीत ने अपनी पहली ही फिल्म को 300 करोड़ पर पहुंचा कर इंडस्ट्री में नए एक्टर्स को कड़ी टक्कर दी है। 18 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म को ऑडियंस से अब भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन आज रक्षाबंधन के दिन अजय देवगन की आगे निकल गई।

सन ऑफ सरदार 2 अजय देवगन की एक्शन एंटरटेनर सन ऑफ सरदार 2 का बॉक्स ऑफिस सफर थोड़ा मुश्किल रहा है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 33 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। लेकिन दूसरे हफ्ते के शनिवार यानी आज रक्षाबंधन को फिल्म को थोड़ा फायदा हुआ और फिल्म ने 4.02 का बिजनेस किया है। इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 38.27 करोड़ रुपए हो गया है। बड़े बजट और स्टारकास्ट के बावजूद फिल्म को उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं मिला। ट्रेड एनालिस्ट की मानें तो ये फिल्म आगे खास कमाई नहीं कर पाएगी।

धड़क 2 की चमक फीकी पड़ी सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की धड़क 2’ को पहले हफ्ते में 16.70 करोड़ रुपए की कमाई मिली थी। वहीं आज रक्षाबंधन के दिन फिल्म ने सिर्फ 1.23 करोड़ का कलेक्शन किया है। अब तक का कुल कलेक्शन 18.53 करोड़ रुपए रहा है। फिल्म को कहानी और म्यूजिक के लिए क्रिटिक्स से अच्छी प्रतिक्रिया मिली, लेकिन ऑडियंस का रिस्पॉन्स थिएटर में नहीं दिखा।