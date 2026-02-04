बॉक्स ऑफिस पर हिट इन फिल्मों को IMDb पर मिली 5 से कम रेटिंग, सलमान की 4 फिल्में शामिल, मिली 1.9 रेटिंग
बॉक्स ऑफिस पर हिट और ब्लॉकबस्टर हुई इन फिल्मों को IMDb पर 5 से भी कम रेटिंग मिली है। हैरानी वाली बात ये है कि इस लिस्ट में सुपरस्टार सलमान खान की 4 फिल्में शामिल हैं जो कमाई तो कर पाई लेकिन IMDb पर 5 से भी कम रेटिंग है। सलमम की इस एक फिल्म को मिली 1।9 रेटिंग फिर भी बॉक्स ऑफिस पर हिट।
हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो सुपरस्टार और एक्टर्स के स्टारडम की वजह से बॉक्स ऑफिस पर हिट तो हो गई,लेकिन कहानी में दम नहीं। IMDb पर इन फिल्मों को सबसे कम रेटिंग मिली। ये वहीं फिल्में हैं जिन्होंने प्रोड्यूसर्स का पैसा डूबने से तो बचा लिया लेकिन ऑडियंस को खास पसंद नहीं आई। हैरान वाली बात ये है कि इस लिस्ट में सलमान खान की चार ऐसी फिल्में हैं जिन्हें IMDb पर 5 या उससे से भी कम रेटिंग मिली है। एक फिल्म तो सिर्फ 1.9 रेटिंग की ले पाई।
सलमान खान कोहिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक माना जाता है। एक्टर की फिल्में बॉक्स ऑफिस सफल साबित हुई हैं। लेकिन उनकी इन सफल फिल्मों को IMDb पर रेटिंग अच्छी नहीं मिली है।
रेडी
साल 2011 में आई सलमान खान और असिन की फिल्म रेडी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। लेकिन इस फिल्म को IMDb पर सिर्फ 5 की रेटिंग मिली हुई है।
प्रेम रतन धन पायो
सलमान खान की ही दूसरी फिल्म प्रेम रतन धन पायो 2015 में आई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। लेकिन IMDb पर इस फिल्म को 4.4 की रेटिंग मिली हुई है।
ट्यूबलाइट
ट्यूबलाइट 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सलमान खान के भाई सोहेल खान भी नजर आए थे। फिल्म की कहानी सलमान के उस किरदार पर टिकी थी को अपने भाई की तलाश में निकलता है। बॉक्स ऑफिस पर हिट इस फिल्म को IMDb पर 4 की रेटिंग मिली हुई है।
रेस 3
साल 2018 में आई सलमान खान की फिल्म रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। फिल्म की ये कमाई सलमान के स्टारडम की वजह से हुई थी। सलमान की इस फिल्म को IMDb पर सबसे कम 1.9 की रेटिंग मिली है।
सन ऑफ सरदार
सन ऑफ सरदार साल 2012 में आई अजय देवगन की शानदार कॉमेडी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा समेत कई एक्टर नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस पर हिट इस फिल्म को IMDb 4.4 की रेटिंग मिली हुई है।
गुंडे
रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की फिल्म गुंडे साल 2014 में रिलीज हुई थी। फिल्म के गाने जबरदस्त हिट हुए थे। फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। लेकिन इस फिल्म को IMDb पर मिली है 2.8 की रेटिंग।
जुड़वा 2
वरुण धवन की फिल्म जुड़वा 2 को थिएटर में जबरदस्त ऑडियंस मिली थी। फिल्म में एक्टर डबल रोल में तापसी पन्नू और जैकलीन फर्नांडिस के साथ नजर आए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई। लेकिन इस फिल्म को IMDb पर सिर्फ 3.7 की रेटिंग मिली हुई है।
हाउसफुल 4
अक्षय कुमार, बॉबी देओल और रितेश देशमुख स्टारर फिल्म हाउसफुल 4 बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसी फिल्म का गाना बाला जबरदस्त हिट था। थिएटर पर हिट इस फिल्म की IMDb रेटिंग सिर्फ 3.6 थी।
बागी 3
2020 में आई टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 में आई जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही। लेकिन IMDb पर इस फिल्म को सिर्फ 2.3 की रेटिंग मिली हुई है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।