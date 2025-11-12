Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBox Office Collection Haq The Girlfriend and The Taj Story total Earning till Date
Box Office: 'हक' और 'द गर्लफ्रेंड' की हालत पतली, 'द ताज स्टोरी' ने अब तक कमाए इतने करोड़

Box Office: 'हक' और 'द गर्लफ्रेंड' की हालत पतली, 'द ताज स्टोरी' ने अब तक कमाए इतने करोड़

संक्षेप: Box Office Collection: इमरान हाशमी और यामी गौतम की हक से लेकर परेश रावल की द ताज स्टोरी तक का बॉक्स ऑफिस पर जानिए कलेक्शन।

Wed, 12 Nov 2025 09:04 AMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' बॉक्स ऑफिस पर धीरे-धीरे अपनी लागत निकालने की तरफ बढ़ रही है। बीते शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने रविवार को अपना अभी तक का हाइएस्ट कलेक्शन किया था, लेकिन उसके बाद से कमाई का ग्राफ नीचे जा रहा है। सोमवार को 1 करोड़ 5 लाख रुपये की कमाई करने के बाद मंगलवार को फिल्म का बिजनेस सवा करोड़ रुपये रहा और इस तरह इस फिल्म की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 5वें दिन तक की कुल कमाई 11 करोड़ 25 लाख रुपये हो चुकी है। क्योंकि 'हक' का बजट ही 50 करोड़ रुपये के करीब है, तो ऐसे में अभी इसे काफी लंबा सफर तय करना बाकी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

'द गर्लफ्रेंड' के लिए टिके रहना मुश्किल

वहीं इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई रश्मिका मंदाना की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' इससे भी काफी पीछे है। रिलीज डेट पर 1 करोड़ 30 लाख रुपये कमाने वाली इस फिल्म का मंगलवार का कलेक्शन महज 80 लाख रुपये रहा है। बॉलीवुड पर बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर हिट देती रहीं रश्मिका मंदाना की इस फिल्म की कमाई में काफी गिरावट आई है। ऐसे में यह लागत निकाल भी पाएगी इस बात की संभावना कम ही नजर आ रही है। फिल्म की 5वें दिन तक कुल कमाई महज 8 करोड़ 3 लाख रुपये हुई है।

13 दिन बाद 'द ताज स्टोरी' की कमाई?

जहां एक तरफ हाल ही में रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों की हालत खस्ता नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' को रिलीज हुए 13 दिन बीत चुके हैं और अभी तक यह 16 करोड़ 37 लाख रुपये की कमाई कर चुकी है। फिल्म में परेश रावल ने एक टूरिस्ट गाइड का किरदार निभाया है जिसकी अचानक से ताजमहल को लेकर सोच बदल जाती है और वह कोर्ट में यह केस ठोक देता है कि ताजमहल मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर है। फिल्म रिलीज के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिलहाल द गर्लफ्रेंड और हक की कमाई को देखकर लग रहा है कि शायद ही दोनों फिल्में अपनी लागत निकाल पाएंगी।

ये भी पढ़ें:धर्मेंद्र हुए हॉस्पिटल से डिसचार्ज, डॉक्टर बोले- घर पर देख-रेख करेगा परिवार
ये भी पढ़ें:BB19: नीलम ने क्यों कहा- अमाल को आई लव यू, बताया तान्या ने क्यों बनाया उसे भैया?
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Box Office

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।