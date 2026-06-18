Box Office Collection Day 6: 'हॉन्टेड 3डी' ने हिलाया बॉक्स ऑफिस, 'भारत भाग्य विधाता'-'मैं वापस आऊंगा' का गेम ओवर
12 जून को कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा' और विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' रिलीज हुई है। ऐसे में इन सभी फिल्मों का आपस में क्लैश होना जायज है। इन फिल्मों के रिलीज के पहले भी बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्में अपना कब्जा जाए बैठी हैं।
Box Office Collection Day 6: बॉक्स ऑफिस के लिए ये शुक्रवार काफी बवालिया रहा। एक ही दिन कई बड़ी फिल्मों ने थिएटर में दस्तक दी है, जिनके बीच जमकर टकराव हो रहा है। जी हां, 12 जून को कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा' और विक्रम भट्ट की 'हॉन्टेड 3डी इकोज ऑफ द पास्ट' रिलीज हुई है। ऐसे में इन सभी फिल्मों का आपस में क्लैश होना जायज है। इन फिल्मों के रिलीज के पहले भी बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्में अपना कब्जा जाए बैठी हैं। खैर ऐसे में अब इन तीनों ही फिल्मों के मंगलवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं 6वें दिन किसने किसको मात दी।
'भारत भाग्य विधाता' का गेम ओवर
मनोज तापड़िया के निर्देशन में बनी 'भारत भाग्य विधाता' 26/11 के हमलों की घटनाओं को उन हेल्थकेयर वर्कर्स के नजरिए से दिखाती है, जिन्होंने मरीजों की जान बचाने के लिए नर्सों ने अपनी जान जोखिम में डाली थी। फिल्म में कंगना रनौत ने लीड रोल प्ले किया है। वहीं ये इस मूवी को कंगना ने मणिकर्णिका फिल्म्स बैनर के तहत इसे को-प्रोड्यूस भी किया है। इस फिल्म की क्रिटिक्स ने काफी तारीफ की है। हालांकि, ये 'भारत भाग्य विधाता' बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पा रही। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 6 वें दिन 0.55 लाख रुपये की कमाई की है। ऐसे में 'भारत भाग्य विधाता' का अबतक का कलेक्शन भारत में 6.10 करोड़ रुपये (नेट कलेक्शन) हो गया है।
डे वाइज देखें 'भारत भाग्य विधाता' का कलेक्शन
|डे 1
|1.00 करोड़ रुपये
|डे 2
|1.45 करोड़ रुपये
|डे 3
|1.80 करोड़ रुपये
|डे 4
|0.65 लाख रुपये
|डे 5
|0.65 लाख रुपये
|डे 6
|0.55 लाख रुपये
|टोटल कलेक्शन
|6.10 करोड़ रुपये
'हॉन्टेड 3डी' ने लगाई दहाड़
'भारत भाग्य विधाता' के साथ ही सेम डे व्रिकम भट्ट की हॉरर फिल्म 'हॉन्टेड 3D: इकोस ऑफ द पास्ट' भी थिएटर रिलीज हुई। ये मूवी दर्शकों को पसंद आ रही है। 'हॉन्टेड 3D: इकोस ऑफ द पास्ट' की स्टारकास्ट की बात करें तो इस मूवी में चेतना पांडे, मिमोह चक्रवर्ती, प्रणीत भट्ट और गौरव बाजपाई मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म के निर्देशन की कमान विक्रम भट्ट, मनीष पी चव्हाण ने किया है। इस फिल्म की क्रिटिक्स ने काफी तारीफ की है। हालांकि, ये 'भारत भाग्य विधाता' बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पा रही। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 6वें दिन 1.40 करोड़ रुपये की कमाई की है। ऐसे में 'हॉन्टेड 3डी' का अबतक का कलेक्शन भारत में 14.75 करोड़ रुपये (नेट कलेक्शन) हो गया है।
डे वाइज देखें 'हॉन्टेड 3डी' का कलेक्शन
|डे 1
|2.50 करोड़ रुपये
|डे 2
|3.25 करोड़ रुपये
|डे 3
|3.60 करोड़ रुपये
|डे 4
|2.00 करोड़ रुपये
|डे 5
|2.00 करोड़ रुपये
|डे 6
|1.40 करोड़ रुपये
|टोटल कलेक्शन
|14.75 करोड़ रुपये
'मैं वापस आऊंगा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' भी इसी शुक्रवार को रिलीज हुई है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, शरवरी, वेदांग रैना और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धीमी ही सही लेकिन सही रफ्तार पकड़े हुए है। Sacnilk के मुताबिक, 'मैं वापस आऊंगा' ने 6वें दिन 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। ऐसे में फिल्म का अबतक का कलेक्शन भारत में 10.05 करोड़ रुपये (नेट कलेक्शन) हो गया है।
डे वाइज देखें 'मैं वापस आऊंगा' का कलेक्शन
|डे 1
|1.15 करोड़ रुपये
|डे 2
|1.85 करोड़ रुपये
|डे 3
|2.50 करोड़ रुपये
|डे 4
|1.15 करोड़ रुपये
|डे 5
|1.65 करोड़ रुपये
|डे 6
|1.75 करोड़ रुपये
|टोटल कलेक्शन
|10.05 करोड़ रुपये
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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