Box Office: कांतारा चैप्टर 1 और SSKT की हालत पतली, सोमवार को 50% गिरा कमाई का आंकड़ा

Box Office Collection Day 5 Report: बीते हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हुई थीं। चलिए जानते हैं कि पांचवें दिन तक बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों फिल्मों का क्या हाल है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 06:04 AM
Box Office Collection Day 5: बीते गुरुवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई थीं। पहली थी साउथ के सुपरस्टार एक्टर ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' और दूसरी थी वरुण धवन की मल्टीस्टारर फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'। दोनों ही फिल्मों को वीकेंड तक काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन सोमवार इनके कलेक्शन में स्पीड ब्रेकर बनकर आया है। जहां वरुण धवन की फिल्म ने टिकट पर ऑफर लगाकर कमाई को सस्टेन करने की कोशिश की, तो वहीं कांतारा बिना कोई ऑफर निकाले भी टिकी रही है।

कांतारा की पाचवें दिन की कमाई

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा - चैप्टर 1' का ओपनिंग डे कलेक्शन 61 करोड़ 85 लाख रुपये रहा था। लेकिन दूसरे ही दिन कमाई का आंकड़ा घटकर 45 करोड़ 50 लाख रह गया। तीसरे दिन से कमाई फिर बढ़नी शुरू हुई और इसने 55 करोड़ रुपये कमाए। चौथे दिन, यानि रविवार को भारत में फिल्म की कुल कमाई 63 करोड़ रुपये रही। लेकिन सोमवार को को कमाई में 50% की गिरावट दर्ज की गई और यह आंकड़ा घटकर महज 31 करोड़ 25 लाख रुपये रह गया। अब तक की कुल कमाई 265 करोड़ 50 लाख रुपये रही है।

SSKTK की पांचवें दिन की कमाई

जहां कई भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई में सोमवार को 50% की गिरावट आई, वहीं वरुण धवन और जान्हवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के लिए भी चीजें आसान नहीं रही हैं। ओपनिंग डे पर 9 करोड़ 25 लाख रुपये कमाने वाली इस फिल्म की शनिवार और रविवार को कमाई लगभग 7 करोड़ रुपये रही थी। लेकिन सोमवार को एक झटके में कमाई का ग्राफ आधा रह गया और इसने महज 3 करोड़ रुपये कमाए। अब तक फिल्म कुल मिलाकर 33 करोड़ रुपये कमा चुकी है।

कमाई के मामले में कौन आगे

यूं तो कांतारा चैप्टर 1 की कमाई के आंकड़े SSKT से कहीं ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन अगर बजट से तुलना करें तो भी साउथ की फिल्म कांतारा ही आगे दिखाई पड़ती है। बता दें कि जहां SSKT को बनाने में मेकर्स ने 60 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, वहीं यह अभी तक अपनी लागत नहीं निकाल पाई है। वहीं 125 करोड़ रुपये की लागत में बनी कांतारा पहले ही प्रॉफिट जोन में कदम रख चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर लगातार मेकर्स को मालामाल कर रही है। तो ऐसे में अभी वरुण धवन की फिल्म को थोड़ा इंतजार करना होगा।

