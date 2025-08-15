Box Office Collection Day 14 Son Of Sardaar 2 Ajay Devgn Movie Thursday Business Coolie War 2 Dhadak 2 Saiyaara Box Office: 'कुली' और 'वॉर 2' ने खत्म किया 'सन ऑफ सरदार 2' का खेल, लाखों कमाने में निकला दम, Bollywood Hindi News - Hindustan
अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में उनके अलावा रवि किशन और मृणाल पांडे लीड रोल में हैं। इस फिल्म के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी की 'धड़क 2' रिलीज हुई थी। वहीं, अब रजीनकांत की 'कुली' और ऋतिक की 'वॉर 2' इसे टक्कर देने के लिए रिलीज हो गई है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान Fri, 15 Aug 2025 05:36 AM
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' के रिलीज का दर्शकों ने कई सालों तक इंतजार किया। ऐसे में इस फिल्म ने 1 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। ये फिल्म 'सन ऑफ सरदार' का सीक्वल है। इसमें अजय के साथ सानाक्षी सिन्हा और संजय दत्त लीड रोल में थे। ऐसे में अब 'सन ऑफ सरदार 2' के रिलीज को आज 14 दिन हो गए हैं। इस कॉमेडी फिल्म ने शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर जितना अच्छा रिस्पॉन्स किया था, वहीं अब ये पूरी तरह से ठंडी पड़ गई है। इसी बीच अब इसके गुरुवार के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसने कितना कलेक्शन किया।

रिलीज हुई दो बड़ी फिल्में

अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में उनके अलावा रवि किशन और मृणाल पांडे लीड रोल में हैं। इस फिल्म के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर सिद्धार्थ चतुर्वेदी की 'धड़क 2' रिलीज हुई थी। वहीं, पहले से ही मोहित सूरी की 'सैयारा' और अब रजीनकांत की 'कुली' और ऋतिक की 'वॉर 2' भी इसे टक्कर देने के लिए रिलीज हो गई है। इन दोनों ही फिल्मों ने गुरुवार को अजय की 'सन ऑफ सरदार 2' के कलेक्शन पर काफी असर डाला है।

खत्म हो रहा है 'सन ऑफ सरदार 2' का खेल

अजय देगवन की 'सन ऑफ सरदार 2' का बजट 150 करोड़ रुपये रहा हे। इसने ओपनिंग डे पर 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। ऐसे में अब इसके गुरुवार के दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'सन ऑफ सरदार 2' ने 14वें दिन खबर लिखने तक 0.10 लाख रुपये का कलेक्शन किया है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 45 करोड़, 25 लाख रुपये हो गया है।

