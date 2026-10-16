Box Office पर 3 फिल्मों की टक्कर, पहले दिन 'रणबाली', 'प्रहार' और 'नई नवेली' किसकी हुई बंपर कमाई और कौन हुई फ्लॉप?
16 अक्टूबर को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'रणबाली', यामी गौतम की 'नई नवेली' और राजकुमार राव की 'प्रहार' रिलीज हुई है। ऐसे में तीनों फिल्मों के बीच कमाई को लेकर तगड़ा मुकाबला होने वाला है।
Friday Box Office Report: बॉक्स ऑफिस के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। आज थिएटर में एक नहीं बल्कि तीन-तीन बड़ी फिल्मों में एक साथ दस्तक दी है। ऐसे में दर्शकों के लिए मनोरंजन के कई ऑप्शन हैं। आज यानी 16 अक्टूबर को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'रणबाली', यामी गौतम की 'नई नवेली' और राजकुमार राव की 'प्रहार' रिलीज हुई है। ऐसे में तीनों फिल्मों के बीच कमाई को लेकर तगड़ा मुकाबला होने वाला है। तो चलिए देखते हैं ओपनिंग डे पर किसने किसको मात की और बॉक्स ऑफिस की रेस में किसने बाजी मारी?
विजय-रश्मिका की 'रणबाली'
साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर स्क्रीन पर साथ नजर आ रहे हैं। 'गीता गोविंदम' और 'डियर कॉमरेड' के बाद ये दोनों अब 'रणबाली' में नजर आ रही है। विजय और रश्मिका की 'रणबाली' आज यानी 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। राहुल सांकृतियन द्वारा निर्देशित यह पीरियड ड्रामा भारत में ब्रिटिश शासन के दौर पर आधारित है। ऐसे में अब 'रणबाली' के ओपनिंग डे के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'रणबाली' ने पहले दिन 9.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
राजकुमार राव की 'प्रहार'
बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की 'प्रहार' ने भी आज ही सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इस फिल्म में राजकुमार के साथ वामिका गब्बी लीड रोल में नजर आ रही हैं। ये एक लीगल ड्रामा और डॉक्यूड्रामा मूवी है, जो सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के जीवन और 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब को फांसी दिलाने जैसी ऐतिहासिक मुकदमों की अदालती लड़ाई पर आधारित है। फिल्म में राजकुमार राव की एक्टिंग की तारीफ हो रही है। ऐसे में अब 'प्रहार' के ओपनिंग डे के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'प्रहार' ने पहले दिन 2.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
यामी गौतम की 'नई नवेली'
बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की 'नई नवेली' भी आज यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में आई है। इस मूवी में यामी के अलावा आदित्य कुलश्रेष्ठ, सुनीता राजवर और आदिनाथ एम. कोठारे लीड रोल में हैं। बालाजी मोहन के डायरेक्शन में बनी 'नई नवेली' एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। ऐसे में अब 'नई नवेली' के ओपनिंग डे के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'नई नवेली' ने पहले दिन 3.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
बता दें कि उम्मीद है कि 'नई नवेली', 'प्रहार' और 'रणबाली' को विकेंड का फायदा मिलेगा और इनके कलेक्शन में उछाल नजर आएगी।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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