Box Office Day 1: भिड़ती रहीं 'बागी 4' और 'द बंगाल फाइल्स', बाजी मार ले गई हॉलीवुड की यह फिल्म

Box Office Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस पर इस शुक्रवार दो बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन इसी बीच हॉलीवुड की एक फिल्म दोनों को बाजी मारती नजर आ रही है। तो चलिए जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर कुल कमाई।

टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म 'बागी-4' को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत मिली है। फिल्म का ट्रेलर काफी दमदार था और इसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की पहले दिन की कमाई 12 करोड़ रुपये रही है। वहीं इसके साथ 'द बंगाल फाइल्स' को काफी धीमी शुरुआत मिली। फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन महज 1 करोड़ 75 लाख रुपये रहा है। इस सबके बीच हॉलीवुड फिल्म 'द कॉन्जुरिंग - लास्ट राइट्स' बाजी मारती दिख रही है। फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन 18 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है।

खराब रेटिंग के बावजूद बढ़िया कमाई ए.हर्षा के निर्देशन में बनी फिल्म 'बागी-4' को बनाने में मेकर्स ने 70 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यानि फिल्म की लागत निकालने के लिए शुरुआती 2 हफ्तों में मूवी का कलेक्शन अच्छा होना जरूरी है। हालांकि IMDb रेटिंग के हिसाब से ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। फिल्म को IMDb पर महज 2.3/10 रेटिंग मिली है। यहां यह फिल्म खराब रेटिंग के बावजूद अच्छी कमाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 8.2 रेटिंग वाली 'द बंगाल फाइल्स' की कमाई इस फिल्म की तुलना में काफी कम रही है।

रेटिंग अच्छी लेकिन कमाई रही फीकी विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' सत्य घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के अलावा पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, सिमरत कौर और पालोमी घोष ने अहम किरदार निभाए हैं। बॉक्स ऑफिस पर जहां ये दोनों ही फिल्में किसी तरह अपनी लागत निकालने की जंग लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हॉलीवुड फिल्म 'द कॉन्जुरिंग - लास्ट राइट्स' इस दौड़ में बाजी मारती दिख रही है। बता दें कि यह कॉन्जुरिंग यूनिवर्स की आखिरी फिल्म है, इसलिए भी फैंस का एक्साइटमेंट हाई है।