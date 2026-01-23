'बॉर्डर' के इस गाने को रोते हुए अनु मलिक ने किया था कम्पोज, वजह जान होंगे हैंरान, रिलीज के बाद बना सुपरहिट

संक्षेप: आज बॉर्डर का सीक्वल बॉर्डर 2 भी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। मूवी में सनी देओल के अलावा, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन लीड रोल में हैं। बॉर्डर 2 में भी एक बार फिर से 'संदेशे आते हैं' गाने को नए अंदाज के साथ लिया गया।

1997 में रिलीज हुई बॉलीवुड की वॉर ड्रामा बॉर्डर एक ही फिल्म है, जिसे देखकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती है। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म के गानों को भी खूब पसंद किया गया। ऐसे में आज बॉर्डर का सीक्वल बॉर्डर 2 भी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। मूवी में सनी देओल के अलावा, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन लीड रोल में हैं। बॉर्डर 2 में भी एक बार फिर से 'संदेशे आते हैं' गाने को नए अंदाज के साथ लिया गया। लेकिन क्या आप 'संदेशे आते हैं' के बनने के पीछे की दर्द भरी कहानी जानते हैं, जिसे बनाना आसान नहीं था। इस गाने को अनु मलिक ने रोते हुए कम्पोज किया था। आइए जानते हैं इस गाने के पीछे की कहानी?

'बॉर्डर' का आइकॉनिक गाना 'संदेशे आते हैं' 'बॉर्डर' का आइकॉनिक गाना 'संदेशे आते हैं' सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसे बनाना असाना नहीं था। ये गाना सीधे लोगों के दिलों में उतरता है। इस गाने को लेजेंडरी राइटर जावेद अख्तर ने लिखा था। वहीं, इसके अनु मलिक ने कम्पोज किया था। बता दें कि अनु मलिक उस समय जीवन के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। वो हल्के-फुल्के और रोमांटिक गाने बनाते थे। ऐसे में बॉर्डर के निर्देशक जेपी दत्ता ने अनु मलिक को 'संदेशे आते हैं' को कम्पोज करने की जिम्मेदारी दी।