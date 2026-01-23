Hindustan Hindi News
Border Actor Fees : सुनील, अक्षय से ज्यादा लिए थे सनी देओल ने पैसे, फीस जान चौंक जाएंगे

बॉर्डर फिल्म 1997 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक थी। फिल्म के सभी एक्टर्स के काम की काफी तारीफ हुई थी। बताते हैं आपको किस एक्टर ने कितनी फीस ली थी।

Jan 23, 2026 02:40 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। बॉर्डर, 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का सीक्वल है। पहली वाली बॉर्डर से सिर्फ सनी देओल ही बॉर्डर 2 में हैं। तो अब आपको बताते हैं कि फिल्म बॉर्डर के एक्टर्स ने कितनी फीस ली थी और सबसे ज्यादा फीस लेने वाला एक्टर कौन था।

सनी देओल

कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल ने 1.2 करोड़ रुपये लिए थे। वह फिल्म के सबसे महंगे हीरो थे।

तब्बू

तब्बू जिनका फिल्म में काफी कम रोल था, इसके बावजूद उन्होंने 20 लाख रुपये लिए थे।

अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना ने वहीं 14 लाख रुपये लिए थे, बॉर्डर के लिए।

जैकी श्रॉफ

जैकी श्रॉफ ने वहीं फिल्म के लिए 11 लाख रुपये लिए थे।

सुनील शेट्टी

सुनील शेट्टी जिनके किरदार को काफी पसंद किया गया था, उन्होंने मूवी के लिए 6 लाख रुपये लिए थे।

पुनीत इस्सर

पुनीत इस्सर ने फिल्म में रतन सिंह का रोल निभाया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए 10 लाख रुपये लिए थे।

कुलभूषण खरबंदा

कुलभूषण खरबंदा ने वहीं 6 लाख रुपये लिए थे।

सुदेश बेरी

सुदेश बेरी ने 4 लाख रुपये की फीस मिली थी।

पूजा भट्ट

पूजा भट्ट जो फिल्म में अक्षय खन्ना की लव इंट्रेस्ट का किरदार निभाया था। इस रोल के लिए पूजा ने 1 लाख रुपये लिए थे।

राखी गुलजार

राखी गुलजार ने रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी के लिए सिर्फ 70 हजार रुपये लिए थे।

बॉर्डर 2 की बात करें तो इसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, आन्या सिंह भी हैं।

फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, निधि दत्ता और जेपी दत्ता ने प्रोड्यूस किया है।

बिना कट के सीबीएफसी ने फिल्म को किया पास

बता दें कि बॉर्डर 2 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने बिना कट के पास किया है। ना ही कोई कट किया है डायलॉग या किसी एक्शन सीन में।

थोड़े बदलाव का सुझाव

सीबीएफसी ने हालांकि कुछ हल्के बदलाव करने को कहा है। उन्होंने क्रेडिट में सनी देओल के किरदार फतेह सिंह के सही नाम को जोड़ने को कहा है। जो वॉर प्लेन में इंडियन फ्लैग का विजुअल है उसे रिप्लेस किया गया है।

फिल्म कितनी लंबी

बॉर्डर 2 को यूए 13 प्लट सर्टिफिकेट के साथ पास किया है। फिल्म 3 घंटे 19 मिनट और 7 सेकेंड लंबी है।

