Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 3 Officially Confirm and in Works Says Producer Bhushan Kumar
बॉर्डर-3 पक्का बनेगी! काम ऑलरेडी शुरू हो गया है, सुनिए प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने क्या बताया

बॉर्डर-3 पक्का बनेगी! काम ऑलरेडी शुरू हो गया है, सुनिए प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने क्या बताया

संक्षेप:

Border 3 Already in Works: बॉर्डर-2 की जबरदस्त सक्सेस को देखते हुए मेकर्स ने ऑलरेडी बॉर्डर-3 पर काम शुरू भी कर दिया है। फिल्म के निर्देशक वही रहेंगे। जानिए भूषण कुमार ने क्या बताया।

Jan 26, 2026 08:31 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉर्डर 2 के जबरदस्त क्रेज को देखते हुए मेकर्स ने बॉर्डर-3 का ऐलान कर दिया है। रिपब्लिक डे पर यह खबर फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की है कि फिल्म के अगले पार्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। सनी देओल स्टारर इस फिल्म फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं? इस सवाल पर बीते कई हफ्तों से चर्चा चल रही थी। साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर एक कल्ट हिट रही थी जिसका पार्ट-2 पूरे 28 साल के बाद रिलीज किया गया है। लेकिन पार्ट-3 के लिए दर्शकों को इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बॉर्डर-3 को लेकर क्या बोले प्रोड्यूसर?

टी-सीरीज के मालिक और फिल्म बॉर्डर-2 के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने HT के साथ बातचीत में निर्देशक अनुराग सिंह के साथ अपने कोलैबोरेशन को लेकर बात की। मालूम हो कि अनुराग वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने फिल्म बॉर्डर-2 का निर्देशन किया है। फिल्म फ्रेंचाइजी के अगले पार्ट पर पूछे गए सवाल का सीधे तौर पर जवाब देते हुए भूषण कुमार ने कहा, “मेरी कंपनी के लिए हम साथ में एक अलग फिल्म के लिए जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। वो (अनुराग) इसका निर्देशन करेंगे और यह कुछ बिलकुल नया होगा। इस दौरान बॉर्डर-3 पर भी काम चलता रहेगा।”

बॉर्डर-3 में होंगे कौन-कौन से एक्टर्स?

मालूम हो कि फिल्म बॉर्डर-2 ने सिर्फ 3 दिन के भीतर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और चौथे दिन माना जा रहा है कि यह बहुत आराम से 170 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। रिपब्लिक डे की छुट्टी का इस फिल्म को पूरा फायदा मिला है और थिएटर मालिक भी 24 घंटे शोज चला रहे हैं। बात स्टार कास्ट की करें तो फिल्म बॉर्डर-2 में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने अहम किरदार निभाए हैं। लेकिन क्या बॉर्डर-3 के लिए भी यही कास्ट रिपीट की जाएगी? यह अभी तक साफ नहीं है। माना जा रहा है कि सनी देओल के अलावा बाकी एक्टर्स को बदला जा सकता है।

ये भी पढ़ें:बॉर्डर 2 का चौथा दिन, 26 जनवरी पर पार कर गई 150 करोड़ का आंकड़ा, जानें कुल कमाई
ये भी पढ़ें:कम शोज और स्क्रीन के बाद भी 'धुरंधर' ने 52वें दिन किया धुआंधार कमाई
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Border 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।