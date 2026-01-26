बॉर्डर-3 पक्का बनेगी! काम ऑलरेडी शुरू हो गया है, सुनिए प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने क्या बताया
Border 3 Already in Works: बॉर्डर-2 की जबरदस्त सक्सेस को देखते हुए मेकर्स ने ऑलरेडी बॉर्डर-3 पर काम शुरू भी कर दिया है। फिल्म के निर्देशक वही रहेंगे। जानिए भूषण कुमार ने क्या बताया।
बॉर्डर 2 के जबरदस्त क्रेज को देखते हुए मेकर्स ने बॉर्डर-3 का ऐलान कर दिया है। रिपब्लिक डे पर यह खबर फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की है कि फिल्म के अगले पार्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। सनी देओल स्टारर इस फिल्म फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं? इस सवाल पर बीते कई हफ्तों से चर्चा चल रही थी। साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर एक कल्ट हिट रही थी जिसका पार्ट-2 पूरे 28 साल के बाद रिलीज किया गया है। लेकिन पार्ट-3 के लिए दर्शकों को इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
बॉर्डर-3 को लेकर क्या बोले प्रोड्यूसर?
टी-सीरीज के मालिक और फिल्म बॉर्डर-2 के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने HT के साथ बातचीत में निर्देशक अनुराग सिंह के साथ अपने कोलैबोरेशन को लेकर बात की। मालूम हो कि अनुराग वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने फिल्म बॉर्डर-2 का निर्देशन किया है। फिल्म फ्रेंचाइजी के अगले पार्ट पर पूछे गए सवाल का सीधे तौर पर जवाब देते हुए भूषण कुमार ने कहा, “मेरी कंपनी के लिए हम साथ में एक अलग फिल्म के लिए जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। वो (अनुराग) इसका निर्देशन करेंगे और यह कुछ बिलकुल नया होगा। इस दौरान बॉर्डर-3 पर भी काम चलता रहेगा।”
बॉर्डर-3 में होंगे कौन-कौन से एक्टर्स?
मालूम हो कि फिल्म बॉर्डर-2 ने सिर्फ 3 दिन के भीतर भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और चौथे दिन माना जा रहा है कि यह बहुत आराम से 170 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी। रिपब्लिक डे की छुट्टी का इस फिल्म को पूरा फायदा मिला है और थिएटर मालिक भी 24 घंटे शोज चला रहे हैं। बात स्टार कास्ट की करें तो फिल्म बॉर्डर-2 में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने अहम किरदार निभाए हैं। लेकिन क्या बॉर्डर-3 के लिए भी यही कास्ट रिपीट की जाएगी? यह अभी तक साफ नहीं है। माना जा रहा है कि सनी देओल के अलावा बाकी एक्टर्स को बदला जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
