Border 2 Worldwide Collection : सनी देओल, वरुण की फिल्म ने कमा लिए इतने करोड़
सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म बॉर्डर 2 ने ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्डवाइडभी कमाल कर दिया है। मूवी वर्ल्डवाइड 100 करोड़ पार करने वाली है।
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पहले दिन फिल्म ने जहां भारत में 30 करोड़ की कमाई की। वहीं दूसरे दिन मूवी ने भारत में 36 करोड़ की कमाई की। सिर्फ भारत में ही नहीं बॉर्डर 2 का जलवा वर्ल्डवाइड भी दिख रहा है।
फिल्म के वर्ल्डवाइड 2 दिन के बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट आ गई है। सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्डवाइड 2 दिन में 93 करोड़ की कमाई कर ली है पहले दिन फिल्म ने वर्ल्डवाइड 43 करोड़ कमाए थे।
अब आज की कमाई के बाद फिल्म 100 करोड़ वर्ल्डवाइड भी पूरा कर लेगी।
धुरंधर को पछाड़ा
बॉर्डर 2 ने धुरंधर को वर्ल्डवाइड 2 दिन की कमाई में पछाड़ दिया है। धुरंधर ने 2 दिन में वर्ल्डवाइड 88 करोड़ कमाए थे।
गदर 2 से पीछे
हालांकि बॉर्डर 2, गदर 2 से पीछे रह गई है। गदर 2 ने 2 दिन में 108 करोड़ कमाए थे।
बता दें कि फिल्म को लेकर जो क्रेज दिख रहा है और वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म के शोज बढ़ा दिए गए हैं। रात 3 बजे तक के शोज रखे गए हैं कुछ थिएटर्स में। वहीं गणतंत्र दिवस की वजह से लंबा वीकेंड हो गया है इसलिए फिल्म को और फायदा मिल रहा है।
पहले वीकेंड पर कितना कर सकती कमाई
वैसे ट्रे़ड एनालिस्ट्स के मुताबिक फिल्म पहले वीकेंड पर 150 करोड़ तक की कमाई कर सकती है। फिल्म को मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
बॉर्डर 2 की कास्ट
बॉर्डर 2 की बात करें तो इसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में हैं। वहीं इनके अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह भी हैं। यह फिल्म 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का सीक्वल है।
बॉर्डर 2 का क्लाइमेक्स हुआ लीक
फिल्म के रिलीज के दूसरे ही दिन इसके क्लाइमेक्स का मेन सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना की झलक दिखी है। हालांकि बताया जा रहा है कि क्लाइमेक्स काफी इमोशनल कर देने वाला है। कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग थिएटर में रोते हुए दिख रहे हैं।
