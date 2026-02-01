Border 2 BO Day 8 Worldwide: 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी बॉर्डर 2, इन हिट फिल्मों को चटाई धूल

संक्षेप: बॉर्डर 2 में सनी के अलावा, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन लीड रोल में हैं। इसके गाने भी इस वक्त काफी ट्रेंड कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दूसरे वीकेंड में एंट्री करते ही कलेक्शन में उछाल देखा।

Border 2 Worldwide Box Office Collection Day 9: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' के रिलीज का दर्शकों ने सालों इंतजार किया। मूवी में एक बार फिर से सनी ने अपनी दमदार एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीत लिया है। मूवी में सनी के अलावा, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन लीड रोल में हैं। इसके गाने भी इस वक्त काफी ट्रेंड कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दूसरे वीकेंड में एंट्री करते ही कलेक्शन में उछाल देखा। बॉर्डर 2 ने शनिवार को घरेलू कलेक्शन में जबरदस्त उछाल के दम पर दुनिया भर में ₹350 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस अपडेट 'बॉर्डर 2' का रिलीज के साथ ही रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से सामना हुआ। वहीं, अब इसके सामने रानी मुखर्जी की 'मर्दानी' भी रिलीज हो गई है। बात करते बॉर्डर 2 के कलेक्शन की तो इसने अच्छी शुरुआत की, पहले हफ्ते में 224.25 करोड़ रुपये नेट कमाए, जिसमें गणतंत्र दिवस पर 59 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई भी शामिल है। इसके बाद कमाई में गिरावट देखने को मिली। इन सबके बीच शुक्रवार यानी 8वें दिन बॉर्डर 2 ने वापसी की और 10.75 करोड़ रुपये कमाए। ऐसे में शनिवार को फिल्म ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया, 65% की बढ़ोतरी दर्ज की। Sacnilk के अनुसार, शनिवार को फिल्म ने 17.75 करोड़ रुपये नेट कमाए। ऐसे में अब इसका घरेलू कलेक्शन 252.75 करोड़ नेट हो गया।

बॉर्डर 2 ने दूसरी देशभक्ति ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ा शनिवार को हुई कमाई के बाद, बॉर्डर 2 ने फाइटर और उरी जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित उरी ने दुनिया भर में ₹342 करोड़ कमाए थे, जबकि ऋतिक रोशन की फाइटर ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करते हुए 344 करोड़ रुपये कमाए थे। बॉर्डर 2 ने इन दोनों को आसानी से पीछे छोड़ दिया है और अब ₹400 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। वहीं, बॉर्डर 2 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म भी है, जिसने इस हफ्ते प्रभास और चिरंजीवी की तेलुगु हिट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।